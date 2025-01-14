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知識經濟掛帥 台科大辦專利課程、助學生掌握技術趨勢

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大專利檢索與分析課程，培養學生掌握技術趨勢的關鍵能力。圖／台科大提供
台科大專利檢索與分析課程，培養學生掌握技術趨勢的關鍵能力。圖／台科大提供

在知識經濟時代，專利檢索與分析已成不可或缺的技能。為了讓學生具備解讀與應用專利文獻的能力，台灣科技大學開設了「專利檢索與分析實務」課程，透過問題解決方案教學方式，幫助學生熟練專利資料庫的操作技巧，從中挖掘技術趨勢與產業情報，此課程也獲教育部教學實踐計畫績優肯定。

台科大專利所教授耿筠表示，專利文獻是一種龐大且客觀的資料來源，一年約新增350萬到400萬份的專利文獻，內容可以幫助我們觀察全球技術趨勢，這是一個最直接且客觀的方式，專利文獻不僅記載了技術創新的詳細資訊，還是企業技術布局的重要指標。

耿筠教授說，專利文獻表面看似簡單，但內含大量專業術語與法律結構，初學者往往容易誤讀。為了解決這一挑戰，先為學生設計了為期3周、約9小時的基礎訓練，幫助學生熟悉專利文獻的法律與技術內容格式，先理解基本結構後，檢索與分析就不再是毫無頭緒的過程。

此外，這門開設於台科大大學部的課程從基礎到實作的設計，全面提升了學生專利分析的能力，利用多樣化的案例練習，例如以自行車坐墊為例，向學生解釋專利申請的創新特性。耿筠說，這樣的案例簡單易懂，有助於學生快速掌握專利的核心概念，避免僅停留在抽象理論層面。

台科大說，專利檢索與分析課程還介紹了多種專利資料庫的使用方法，包括美國專利資料庫、歐洲專利資料庫以及台灣的全球專利資訊檢索系統。耿筠表示，這些免費的資料庫是學生觀察技術趨勢的重要工具，鼓勵同學們可以多利用這些工具來了解世界專利技術的發展趨勢。也可透過檢索分析，我們可以判斷企業在不同國家的專利布局是否改變，進而了解其市場策略。

台科大表示，專利檢索與分析課程，不僅教導學生解讀專利文獻，更幫助他們從中洞察技術與市場趨勢。不同專業背景的學生，透過理論與實作並重的教學方式，學生在提升專業能力的同時，也為未來的職涯發展增加更多競爭力。

台科大 專利

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