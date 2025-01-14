嘉大攜手原鄉部落 國產清酒「力大吟釀」問世

嘉義大學農藝系教授黃文理輔導台東都歷部落阿美族人種植、微藥系副教授謝佳雯釀造研發以及行觀系教授蕭至惠包裝，歷經1年多克服困難與瓶頸，推出以嘉大台南2號米為主要原料的清酒「力大吟釀」，可謂是跨越220公里的產官學研合作並攜手原鄉部落所開發出來的優質國產清酒。已於2024年台灣無印良品上市。

嘉大表示，2021年11月嘉大農藝系黃文理、劉啟東2位教授，攜手台南農改場成功研發出僅需一般水稻7成用水量的嘉大台南1號、2號及嘉大台南糯3號共3種稻米農作物。2022年6月嘉大與台灣MUJI無印良品簽署合作，共推友善耕種及環境永續，以具體行動攜手愛護臺灣這片土地，自發表以來已經與台灣無印良品共同合作開發出多款熱銷商品。

緊鄰台11線公路往海岸方向的台東縣都歷部落南側，有塊阿美族人世居區域名為dita（力大），當地長年湧泉，土壤色黑富含有機質，黏性亦高，被認為極適合種稻。2023年在林業保育署台東分署、台東區農改場、大人物農產運銷合作社的媒合下，將嘉大台南1號、2號種植於好山好水的都歷部落。

都歷部落採取友善耕作方式，成本較高，收穫量相對較少，2023年試種第1年僅收穫稻米1400公斤。有鑒於清酒是台灣地區送禮或自用的熱門商品，而清酒的香氣與色澤口感，米種的挑選影響甚鉅。嘉大台南2號米（嘉南晶珠米）的米粒圓小、蛋白質含量低，類似酒米，用於釀造蒸餾酒品具有清香且喉韻佳，極適合開發釀酒。為提高都歷部落稻米農作物的附加價值，增加農民收益，嘉大農學院、生命科學院及管理學院師生跨域合作、跨越220公里，攜手原鄉部落開發出優質國產清酒「力大吟釀」。

嘉大校長林翰謙表示，一項優質的食品加工產品誕生極其不易，需要集結眾人的智慧與力量始能成其事。由嘉大農藝系的節水米種、都歷部落阿美族人採用不噴灑農藥的友善耕種方式，親手育苗種植在充滿生機的dita（力大），交由宜蘭中福酒廠生產釀造，最後順利在台灣無印良品門市正式上架銷售。

林翰謙說，從台東到宜蘭橫跨城市坐標距離超過220公里，嘉大師生攜手跨界合作推出「力大吟釀」這支優質的清酒商品，同時也是嘉大台南2號米在米酥餅之外，另一個全新開發的新產品，衍生出嘉大台南2號米的多元用途。

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