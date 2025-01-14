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全國校園首位AI主播 東海大學水星之女「默希」將上線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學推出全台大學校園第一位AI虛擬主播「默希」，成為師生生活不可或缺的陪伴者。圖／東海大學提供
東海大學推出全台大學校園第一位AI虛擬主播「默希」，成為師生生活不可或缺的陪伴者。圖／東海大學提供

人工智慧快速進化時代，東海大學實踐基督教創校理念，推出全全台大學第一位AI虛擬主播「默希」（Mercury），作為「九大行星AI主播計畫」的首位代表，為東海大學帶來嶄新的數位校園體驗。

「默希」是由東海大學公共事務處與數創所教授周忠信合作開發，公共事務處處長黃兆璽表示，東海大學虛擬主播開啟教育與科技的新時代，作為「九大行星AI主播計畫」的開端，默希是東海大學數位創新的重要里程碑。

未來陸續推出每位主播將專注於不同的資訊服務領域。例如，「金星」（Venus）主播將負責播報學生生活資訊，「木星」（Jupiter）主播專注於學術報導。

第一位AI校園女主播水星之女「默希」，將擔任東海大學新聞資訊播報的數位化窗口，每年提供超過500條新聞內容。

黃兆璽說，「默希」的名字來自九大行星中的水星，象徵速度與智慧。而東海大學賦予她更深層的意涵「默希」以水之純淨、溫柔為核心，對應聖經中耶穌的甘泉意象，表達基督教信仰中恩典與滋潤的理念，成為東海師生生活中的陪伴者。

黃兆璽說，默希的設計與運作未來將融合「THU NEWS」為核心的東海AI新聞系統，透過「默希」播報每日新聞，涵蓋多元領域內容，協助師生了解學校最新政策與計畫，即時播報師生研究突破、國際學術獎項，另提供生活資訊、活動預告，增進校內外的連結與參與感。

此外，東海還攜手台灣新媒體科技與教育協會、台中市政府數位發展局，將AI技術應用於媒體素養教學，推動「AI海明威深度閱讀與媒體素養」青年課程計畫，共同在數位時代下，培養更多擁有媒體素養的下一代。

東海大學團隊與市府數位發展局推動「AI海明威深度閱讀與媒體素養」青年課程計畫。圖／東海大學提供
東海大學團隊與市府數位發展局推動「AI海明威深度閱讀與媒體素養」青年課程計畫。圖／東海大學提供

AI 主播 東海大學 素養

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