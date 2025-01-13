中央大學白色能源屋尖端科技開箱 3教授分享綠能新科技

因應台灣2050淨零排放目標，中央大學打造「白色能源屋」，提升低碳建築及智慧能源科技成效，吸引國內外大量參訪人次，校方今舉辦記者會開箱該基地尖端科技，中大教授曾重仁、李勝偉、陳正一3人分享研究成果，希望結合創能、儲能和節能技術的白色能源屋，引領台灣綠能科技與產業更蓬勃發展。

中大央大學白色能源屋以太陽光電板為主，結合鋰電池儲能與智慧節能技術，採用隔熱建材、智慧照明、節能家電及智慧能源管理系統，模擬綠能居家場景，提供先進能源技術應用展示，能源屋具備獨立分析創能、儲能、節能功能，開放民眾參觀，增進對低碳建築與智慧能源科技的認識，去年吸引國內外近50個單位、超過1500人次參訪。

中大能源工程研究所教授曾重仁長期在氫能領域耕耘，他分享團隊開發陰離子交換膜水電解器（AEMWE）技術，可通過電解水產生氫氣與氧氣，有別於傳統鹼性水電解槽，該技術電氫轉換效率高、氣體純度高且成本低，是未來電解水最重要的技術，可應用於綠氫生產、儲能、化工和鋼鐵等領域。

中大材料科學與工程研究所長李勝偉近年研究專注於固態氧化物燃料電池及能源相關應用技術開發，他分享團隊研發中溫型固態氧化物電化學電池技術，實現在中溫區間優異的燃料電池性能，產氫能耗也接近傳統高溫型技術之關鍵指標。目前該團隊正與德國於利希研究中心進行合作，共同開發電解海水產氫關鍵技術，另與新加坡南洋理工大學、波蘭格但斯克科技大學、馬來西亞瑪拉理工大學等大學合作，致力更先進技術研究。

中大電機工程系主任陳正一近年發展的微電網展示系統及技術，是國內學術界少見之整合再生能源、電池儲能、氫能燃料電池和電動車充電系統的多元多微電網架構，他分享團隊開發的技術和策略，可提升微電網等分散式系統的穩定性和效率，還為將來的能源管理提供可行的解決方案，對台灣實現2050年淨零排放目標具重要技術價值。