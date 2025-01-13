快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

中央大學白色能源屋尖端科技開箱 3教授分享綠能新科技

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，展示研究成果。記者曾增勳／攝影
中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，展示研究成果。記者曾增勳／攝影

因應台灣2050淨零排放目標，中央大學打造「白色能源屋」，提升低碳建築及智慧能源科技成效，吸引國內外大量參訪人次，校方今舉辦記者會開箱該基地尖端科技，中大教授曾重仁、李勝偉、陳正一3人分享研究成果，希望結合創能、儲能和節能技術的白色能源屋，引領台灣綠能科技與產業更蓬勃發展。

中大央大學白色能源屋以太陽光電板為主，結合鋰電池儲能與智慧節能技術，採用隔熱建材、智慧照明、節能家電及智慧能源管理系統，模擬綠能居家場景，提供先進能源技術應用展示，能源屋具備獨立分析創能、儲能、節能功能，開放民眾參觀，增進對低碳建築與智慧能源科技的認識，去年吸引國內外近50個單位、超過1500人次參訪。

中大能源工程研究所教授曾重仁長期在氫能領域耕耘，他分享團隊開發陰離子交換膜水電解器（AEMWE）技術，可通過電解水產生氫氣與氧氣，有別於傳統鹼性水電解槽，該技術電氫轉換效率高、氣體純度高且成本低，是未來電解水最重要的技術，可應用於綠氫生產、儲能、化工和鋼鐵等領域。

中大材料科學與工程研究所長李勝偉近年研究專注於固態氧化物燃料電池及能源相關應用技術開發，他分享團隊研發中溫型固態氧化物電化學電池技術，實現在中溫區間優異的燃料電池性能，產氫能耗也接近傳統高溫型技術之關鍵指標。目前該團隊正與德國於利希研究中心進行合作，共同開發電解海水產氫關鍵技術，另與新加坡南洋理工大學、波蘭格但斯克科技大學、馬來西亞瑪拉理工大學等大學合作，致力更先進技術研究。

中大電機工程系主任陳正一近年發展的微電網展示系統及技術，是國內學術界少見之整合再生能源、電池儲能、氫能燃料電池和電動車充電系統的多元多微電網架構，他分享團隊開發的技術和策略，可提升微電網等分散式系統的穩定性和效率，還為將來的能源管理提供可行的解決方案，對台灣實現2050年淨零排放目標具重要技術價值。

中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，校長周景揚（右二）與3教授展示研究成果。(呂筱蟬攝)
中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，校長周景揚（右二）與3教授展示研究成果。(呂筱蟬攝)
中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，校長周景揚（右二）與3教授展示研究成果。(呂筱蟬攝)
中央大學開箱白色能源屋綠能科技基地的尖端科技，校長周景揚（右二）與3教授展示研究成果。(呂筱蟬攝)

中央大學 低碳 再生能源 碳建築

延伸閱讀

屏東養豬場異味擾民 環境部長彭啓明：輔導採新科技改善

2025新科技有哪些？資深投行家看5大趨勢 不只AI和機器人

政院拍板電業法修正 81家再生能源售電業者受惠

2年內新能源利用率高於90% 陸能源局：優化綠能調節

相關新聞

中央大學白色能源屋尖端科技開箱 3教授分享綠能新科技

因應台灣2050淨零排放目標，中央大學打造「白色能源屋」，提升低碳建築及智慧能源科技成效，吸引國內外大量參訪人次，校方今...

靜宜獲選教育部青年署「青年職輔中區召集學校」 促校際產學合作

靜宜大學獲教育部青年發展署評選為「114年青年職涯輔導中區召集學校」；職涯發展暨產業促進處魏清圳職產長表示，靜宜任中區召...

微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎

石化塑膠對環境帶來不可逆的影響，國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚團隊以海洋微藻、農業廢棄物當原料研發生質塑膠，不僅低...

陽明交大新技術提升近紅外光電探測器性能

國立陽明交通大學電子所最新研究提升近紅外光電探測器的性能，為癌症檢測與生物醫學治療帶來嶄新可能性。陽明教大表示，研究顯著...

頂大資源多v.s夢幻校系 該選那個？ 兩派網友吵翻了

AI題材橫空出世，推升理組熱門科系更搶手，下周六（18日）迎來學測大考登場，觸動考生選填志願陷入兩難，更衍生成為父母與孩...

邀NVIDIA總部設彰化台化廠舊址 亞大：可合作提供人才

對於輝達NVIDIA台灣總部落腳何處？亞洲大學今建議，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，是全球AI產業發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。