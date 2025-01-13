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靜宜獲選教育部青年署「青年職輔中區召集學校」 促校際產學合作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學獲教育部青年發展署評選為「114年青年職涯輔導中區召集學校」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學獲教育部青年發展署評選為「114年青年職涯輔導中區召集學校」。圖／靜宜大學提供

靜宜大學獲教育部青年發展署評選為「114年青年職涯輔導中區召集學校」；職涯發展暨產業促進處魏清圳職產長表示，靜宜任中區召集學校，將著重「典範移轉」、「合作共享」及「共創加值」三大校際交流機制，形成策略聯盟；並針對新興產業趨勢與企業需求，共同促進校際合作及產學接軌。

魏清圳指出，面對全球產業加速轉型，Z世代學生正邁向數位化、智慧化及永續發展並行的職場環境；尤其在台灣5+2產業創新發展(即智慧機械、亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、國防產業、加上循環經濟及新農業)與AI應用蓬勃發展，學生的技能需求及職涯準備愈顯重要，希望透過中區召集學校平台，整合大專院校、政府部門與教育部青年署等資源，搭建符合未來優勢的職涯輔導支持系統。

「典範轉移」即透過各校分享成功的職涯輔導經驗與產業合作模式，協助區域內的優良實踐向更廣泛的學校推廣；「合作共享」是建立跨校資源網絡，讓學際間得以互相共享AI應用、永續發展等課程資源與輔導平台，並與5+2產業鏈的企業合作共創雙贏；「共創加值」則結合新興產業和區域需求，策劃跨校實習、產業專題及創新活動；深化學生在智慧科技、永續經營等領域的技能與實踐經驗。

魏清圳表示，中區共36所學校，靜宜將以往定期召開的區域聯繫會議，增加產學合作實地參訪等；他強調，職輔學校除課堂分享，最重要的是能實際瞭解廠商的人才需求，希望藉由產學合作實地參訪達到這項目的。

靜宜校方還創新邀請勞動部中彰投分署或市府勞工局等單位成立「職輔聯盟」，希望鏈結外部資源擴展到異業結盟，甚至是同業結盟；並透過產官學合作交流分享，討論相關議題。

魏清圳說，靜宜同時設立「產學合作媒體平台」進行就業及媒合博覽會等，甚至進一步運用「台中跨境體驗示範基地」的專業設備及攝影棚等場域，將獲獎職輔人員故事拍攝成影片，並透過媒體宣導或加以推廣，這也是靜宜創新的作法。

勞動部中彰投分署在靜宜設置「Youth Salon職涯發展旗艦館據點」，提供職涯諮詢、優化履歷、虛擬面試、就業講座等。還設置有多功能數位化軟硬體設備，提供學生多元體驗，規劃符合學生職涯發展及就業服務方案。

靜宜獲選教育部青年署「青年職輔中區召集學校」，創新作法促進校際產學合作。圖／靜宜大學提供
靜宜獲選教育部青年署「青年職輔中區召集學校」，創新作法促進校際產學合作。圖／靜宜大學提供
靜宜創新成立「職輔聯盟」，希望鏈結外部資源擴展到異業結盟。圖／靜宜大學提供
靜宜創新成立「職輔聯盟」，希望鏈結外部資源擴展到異業結盟。圖／靜宜大學提供
靜宜大學針對新興產業趨勢與企業需求，共同促進校際合作及產學接軌。圖／靜宜大學提供
靜宜大學針對新興產業趨勢與企業需求，共同促進校際合作及產學接軌。圖／靜宜大學提供
靜宜擔任中區召集學校，將著重於「典範移轉」、「合作共享」及「共創加值」三大校際交流機制，形成策略聯盟。圖／靜宜大學提供
靜宜擔任中區召集學校，將著重於「典範移轉」、「合作共享」及「共創加值」三大校際交流機制，形成策略聯盟。圖／靜宜大學提供

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