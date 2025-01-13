快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚（右）因長期致力於研發環保減塑、農廢再利用及轉化二氧化碳，榮獲第二十屆國際傑出發明家獎，由亞東科技大學校長黃茂全（左）頒發。圖／中華創新發明學會提供
國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚（右）因長期致力於研發環保減塑、農廢再利用及轉化二氧化碳，榮獲第二十屆國際傑出發明家獎，由亞東科技大學校長黃茂全（左）頒發。圖／中華創新發明學會提供

石化塑膠對環境帶來不可逆的影響，國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚團隊以海洋微藻、農業廢棄物當原料研發生質塑膠，不僅低碳足跡又可自行分解，此項環保減碳創新技術，奪下第15屆國際創新發明競賽金獎。

國際創新發明競賽（IIIC）以環境保護為主軸，涵蓋能源效率、減碳、生物技術及智慧生活4大主題，參賽隊伍來自12個不同國家，包含台灣、日本、馬來西亞、中國、新加坡、泰國、美國、俄羅斯、摩洛哥、秘魯、厄瓜多及西班牙，超過447項傑出發明參加。

中山大學張耿崚團隊以微藻、農廢變身環保減碳的生質塑膠，脫穎而出，奪得發明金獎。張耿崚指出，地球正面臨嚴重的塑膠汙染危害，每年約有3800萬噸塑膠廢棄物進入海洋，造成環境不可逆的影響，尋求永續發展解方，刻不容緩。

「採再生資源製造塑膠，碳足跡較低，還能自行分解。」張耿崚提到，相較於傳統塑膠，以香蕉假莖當原料製造生質塑膠，更加環保友善環境外，團隊使用各種填料測試薄膜配方，發現香蕉假莖粉作為填料薄膜，能增加生物塑膠薄膜延展強度與伸長率，優於石化塑膠。

此外，微藻蛋白為原料基底也能製成生物可分解的環保減碳塑膠，微藻應用層面廣，涵蓋藥品、生物塑膠、化妝品、食品及動物飼料生產等不同領域，對生態和工業應用均發揮關鍵作用。

團隊提出一種有效且可擴展的微藻蛋白萃取方法，只要8分鐘即可萃取成功，張耿崚說，透過反應曲面法（RSM）優化後，萃取效率高、達73.38%，蛋白質純度也突破8成，為86.45%。

張耿崚表示，生物塑膠作為傳統塑膠替代品可行性高，微藻易於培養且生長速度快，農廢環保且成本低廉，轉化成環保減碳生質塑膠，符合永續經濟新趨勢。

張耿崚長期致力於研發環保減塑、農廢再利用，亦獲第20屆IIP國際傑出發明家獎。國際發明家年度金球獎，須在著名國際發明展或國內外發明競賽、科學競賽獲獎，經甄選委員會審查通過，最後遴選出5名得獎者，張耿崚是其中之一。

國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚研究團隊合影，左起環工所越南籍博士生黃光譚、碩士生吳羿葶、張耿崚、碩士生張惠君。圖／中山大學提供
國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚研究團隊合影，左起環工所越南籍博士生黃光譚、碩士生吳羿葶、張耿崚、碩士生張惠君。圖／中山大學提供
以農業廢棄物為原料基底可製成各種生質塑膠。圖／中山大學提供
以農業廢棄物為原料基底可製成各種生質塑膠。圖／中山大學提供
國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚（右）帶領團隊以海洋微藻與農業廢棄物研發環保減碳生物塑膠，獲第15屆IIIC國際創新發明競賽金獎，由中華創新發明學會理事長吳國俊（左）頒發。圖／中華創新發明學會提供
國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚（右）帶領團隊以海洋微藻與農業廢棄物研發環保減碳生物塑膠，獲第15屆IIIC國際創新發明競賽金獎，由中華創新發明學會理事長吳國俊（左）頒發。圖／中華創新發明學會提供
研究團隊使用的微藻養殖系統，微藻易於培養且生長速度快。圖／中山大學提供
研究團隊使用的微藻養殖系統，微藻易於培養且生長速度快。圖／中山大學提供

團隊 減碳 碳足跡

延伸閱讀

職場智慧「不做什麼比做什麼」更關鍵！ 老鳥：方向錯了連累整個團隊

台灣NDC 3.0減碳新目標23日出爐 鄭麗君：將廣徵意見

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

相關新聞

邀NVIDIA總部設彰化台化廠舊址 亞大：可合作提供人才

對於輝達NVIDIA台灣總部落腳何處？亞洲大學今建議，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，是全球AI產業發...

微藻、農廢變身環保綠金 中山大學環工團隊奪國際創新發明金獎

石化塑膠對環境帶來不可逆的影響，國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚團隊以海洋微藻、農業廢棄物當原料研發生質塑膠，不僅低...

陽明交大新技術提升近紅外光電探測器性能

國立陽明交通大學電子所最新研究提升近紅外光電探測器的性能，為癌症檢測與生物醫學治療帶來嶄新可能性。陽明教大表示，研究顯著...

頂大資源多v.s夢幻校系，該選那個？ 兩派網友吵翻了

AI題材橫空出世，推升理組熱門科系更搶手，下周六（18日）迎來學測大考登場，觸動考生選填志願陷入兩難，更衍生成為父母與孩...

大學英文必修 轉型專業學術英文

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台大、台師大等四所頂尖大學為標竿學校，為讓學生聽得懂、能吸收，台師大預計一...

幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台大、台師大等四所頂尖大學為標竿學校，為讓學生聽得懂能吸收，台師大預計一一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。