頂大資源多v.s夢幻校系，該選那個？ 兩派網友吵翻了

AI題材橫空出世，推升理組熱門科系更搶手，下周六（18日）迎來學測大考登場，觸動考生選填志願陷入兩難，更衍生成為父母與孩子之間的角力大戰。

有過來人在知名論壇發文抒發心情，原Po表示，當初父母半強迫方式要求用繁星上頂大，但自己的分科分數大概率也可以上夢幻校系但不是頂大，即使將來念起來可能比較辛苦，但仍想堅持自己的夢想，也跟他們解釋了未來的出路，一直不斷溝通卻都無效，結果因為繁星申請書需要家長簽名，最後只能順從父母，把志願改成頂大，這種不甘心的心情到底要怎麼平衡呢？

原Po的無奈心情釣出一票網友回應「可以考慮輔系喜歡的學系或者考研再換」、「上大學後偷偷的轉，到時候家長也管不了，妳的人生不需要對他們負責」、「只能說要選自己最初心喜歡的，不然真的會後悔」、「轉系沒有那麼困難的，尤其是大一的時候顧好成績，維持排名相對簡單一點，可以多去修那個系相關的課程、下課拿題目問教授刷刷臉，之後比較好拿到推薦信」、「當初在選的時候也是百般糾結，很幸運我是有跟父母溝通成功」。

而另一派網友則支持原Po要撐過去，因為頂大真的香，「畢業後能做的工作，其實跟原來科系不一定有關，研究所都還可以再洗一次，頂大的資源和同學還是有差」、「頂大的資源是私立完全比不上的，不只是學費便宜，還有一堆補助獎學金研究計畫可以申請。自由也不只是風氣而已，選課可以各種跨選修」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，大學教育幾乎等同就業前哨戰，致使考生和家長愈來愈重視使用「落點分析」，希望透過精準科學的大數據，順利申請到有興趣，同時對未來就業有幫助的科系。例如AI熱潮席捲全球，輝達執行長黃仁勳即將來台出席尾牙，公司也正在尋覓總部新地點計畫，相關事宜以及與台廠的後續合作，一舉一動備受各界關注，更推升國內理工人才需求有增無減，近年升學趨勢明顯往理工、電資等科系傾斜，考生在選填志願前，建議可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合未來發展的願景，落點分析還提供該系所的未來發展、系所介紹、課程評價等，對於將來就學、就業有更具體的認識，協助考生避免因為錯誤認知而發生選錯系的後悔事。