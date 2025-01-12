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邀NVIDIA總部設彰化台化廠舊址 亞大：可合作提供人才

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（右前）向輝達創辦人黃仁勳（左二立）介紹亞大與哈佛合作的全球基因體分析平台。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（右前）向輝達創辦人黃仁勳（左二立）介紹亞大與哈佛合作的全球基因體分析平台。圖／亞洲大學提供

對於輝達NVIDIA台灣總部落腳何處？亞洲大學今建議，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，是全球AI產業發展的理想據點。而佔地約70公頃的彰化台化廠舊址，具備多重優勢，是轉型亞洲AI智慧園區的絕佳地點。

亞洲大學校長蔡進發今也宣布，已在校內成立半導體基地，與企業產學合作，培育台灣中部AI半導體人才，以中台灣發展為核心，供給相關人才，活絡AI產業發展。

蔡進發日前率亞大AI團隊前往美國矽谷，參加輝達「NVIDIA GTC 2024」大會，並拜會輝達創辦人黃仁勳。雙方就亞大與哈佛醫學院合作，研究結合AI技術的「全球基因體分析平台建置計畫」進行討論，開啟合作先機。

他說，若NVIDIA落腳彰化，設立台化智慧園區，將充分受惠中台灣的優越地理條件和資源，能夠在園區內整體規畫包括NVIDIA專用的5至10公頃用地、SMCI美超微30公頃的高科技產業基地，以及10公頃的大巨蛋策展中心，作為國際會議及產業展示的核心場域等。

蔡進發說，中國醫藥大學和組成的亞大系統學校「中亞聯大」在智慧醫療研究上成果豐碩，例如和長佳智能合作獲美國多項專利，最近共同研發的「居家血液智能監控系統」，甫獲「國家新創獎」，具智慧醫療研發實力，能與NVIDIA攜手，在醫療AI技術上持續創新應用。此外，也能結合AI技術發展無人載具研發中心，開發智慧交通與物流解決方案。

他說，中台灣擁有完整且高度集成的半導體供應鏈，亞大會持續推動跨產業合作與技術整合。NVIDIA若在此設立AI總部，不僅能無縫鏈結台灣的豐富人才庫與完善的產業鏈，還能強化與大學及研究機構的合作，深化其在亞洲地區的創新能力。

NVIDIA 亞洲大學 半導體 彰化

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