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大學英文必修 轉型專業學術英文

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台師大等四所頂尖大學為標竿學校。本報資料照片
教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台師大等四所頂尖大學為標竿學校。本報資料照片

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台大、台師大等四所頂尖大學為標竿學校，為讓學生聽得懂、能吸收，台師大預計一一五學年起，將大二生必修英文三轉型「專業學術英文」（ＥＳＡＰ）；台大近年也推動線上學術英語選修，台北大學也將專業學術英語納入選修課。

學界評估，學術英文有其書寫習慣，能幫學生吸收專業的全英語（ＥＭＩ）課程，大學不應再把必修英文當高中課的延伸。

教育部規定，雙語標竿大學二○三○年，至少要有五成大二生聽說讀寫達ＣＥＦＲ Ｂ2以上程度，同時至少有五成大二與碩士生，當年學分五成以上為全英語課程。

台師大表示，為幫助學生理解各系ＥＭＩ課程，一一四學年起必修英文將轉型，英文一、二基礎課程將加強口說與寫作，英文三則轉型為專業學術英文。教務長劉美慧指出，專業學術英文採用學生修讀領域的素材，並強化專業英語溝通、簡報及寫作。

東海外文系講座教授何萬順表示，高中生接受的英文是General English，但大學需橋接專業知識，學術有其特定的用語。專業學術英文像幫學生打底，否則教師授課、學生接收的效益都會大打折扣。

致理科大應用英語系講座教授陳超明也認為，大一、大二英文被當成高中英文課的延伸，是錯誤做法，大學英文課本質應是協助學生讀懂專業原文書，有利於用英文吸收新知。

台師大 英文 英語

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