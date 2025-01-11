幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，去年選出台大、台師大等四所頂尖大學為標竿學校，為讓學生聽得懂能吸收，台師大預計一一五學年起將大二生必修英文三轉型「專業學術英文」（ESAP）。學界指出，學術英文有其書寫習慣、能幫學生吸收專業的全英語（EMI）課程，大學不應再待必修英文只是高中英文課的延伸。

教育部規定，雙語標竿大學二〇三〇年，至少有五成大二生聽說讀寫達CEFR B2以上流利程度，同時至少有五成大二與碩士生，當年學分五成以上為全英語課程。

台大近年也推動線上學術英語選修，台北大學也將專業學術英語納入選修課，但尚未列入必修。致理科大應用英語系講座教授陳超明建議，台灣學生高中畢業多半已具備General English，但大一、大二英文仍被當成是高中英文課的延伸，是錯誤做法。

對此，台師大表示，為幫助學生理解各系EMI課程，一一四學年起必修英文將轉型，英文一、二基礎課程將加強口說與寫作，英文三則轉型為專業學術英文。教務長劉美慧指出，專業學術英文還是英文課，只是採用學生修讀專業領域的素材、文本、概念，並強化專業英語溝通、簡報及寫作，整合學科和英語學習。

東海大學外文系講座教授何萬順表示，高中生接受的英文是General English，但大學需橋接專業知識，學術有其特定的用語，如argue作為爭論，而學術寫作上argumentation則是有系列、有邏輯的辯證。

何萬順也說，大學近年致力推動EMI，但老師、學生、甚至教材都必須夠格，專業學術英文像幫學生打底，否則教師授課、學生接收的效益都會大打折扣。

陳超明也舉例，美國如UC Berkeley也針對大一生設有College English，引導學生入學後可以確實執行報告、寫作等，但台灣的大學多還不普及，大學英文課本質應是協助學生讀懂專業原文書，英文上課聽講做筆記，才有利於用英文吸收新知。