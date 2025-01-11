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清華學生設計手機實境解謎遊戲 探訪校內景點

中央社／ 新竹市11日電

國立清華大學學生自組「Colon D點點滴工作室」，近日設計出「清華大學模擬器」實境解謎手機遊戲，已有不少學生下載跟著遊戲探訪校內成功湖、三腳鐘等景點。

清華大學昨天在臉書（Facebook）發文指出，「清華大學模擬器」是首款以清華校園為場景，由該校學生設計的實境解謎遊戲，發表後已獲不少學生下載體驗。

清華指出，這款手機遊戲是由該校學生組成的「Colon D點點滴工作室」設計，團隊更以此遊戲獲得2024年GPA金蹦獎第1名。

新聞稿中，Colon D點點滴工作室成員表示，這款遊戲主角設定為「菜鳥新生」，讓玩家探訪校園景點如成功湖、三腳鐘等，會經歷許多酸甜苦辣。

體驗過遊戲的學生分享，能透過遊戲更認識清華校園，且解謎時可跟身邊人討論互動，適合作為初認識朋友的破冰遊戲。

校園 清華大學

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