遭指8年拿3億 中山大學顏聖紘：20年都沒那麼多

遭指8年拿新台幣3億元研究經費的國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘今天說，20年研究經費都沒這鉅額；研究案須主管單位與專業委員依審查辦法邀請委員審核與查核。

顏聖紘6日在社群網站臉書（Facebook）說：「一下機就收到今年研究計畫因為財劃法修惡金額刪除超過12％的通知，材料費差旅費分生實驗維修費通通沒了。」

中國國民黨籍立法委員王鴻薇昨天透過臉書表示，顏聖紘基本上是「準側翼」，至於什麼原因讓顏聖紘甘願淪為側翼，翻開顏聖紘研究計畫，只看同農業部，光是民主進步黨過去執政8年，與顏聖紘有關研究案拿了27案總經費達3億元。

此外，王鴻薇說，顏聖紘竟說財政收支劃分法修法後，害研究經費沒著落，須解僱研究助理，根本是胡說八道與謠言，中央政府總預算案還在審，財劃法修法也還沒上路，「如何影響研究經費？」

她說，顏聖紘在民進黨執政時拿很多研究經費，光去年就拿了513萬元，且也是連續性的，根本不受財劃法修法影響。顏聖紘說法充滿問題，要解僱助理竟瞎編故事、瞎扯財劃法，根本是不良學者。

顏聖紘告訴中央社記者，攤開資料，即使是20年加總各部會經費也遠少於這個數字。如果是整合型計畫，總經費須分配給所有子計畫主持人，整合型計畫總經費不等於1個研究主持人實際分配到的經費，這是學術界常識。

顏聖紘說，從農業部網站查得到每名大學教授計畫金額，他從2004年到2024年所有研究計畫總額是4550萬6495元。就算是國家科學及技術委員會經費，從2004到2024年獲總經費3957萬5640元。

顏聖紘表示，研究案須經主管機關、外部學者等審查，還須有必要性、創新性、專業性與合理性才會通過；研究經費還須支付學校管理費、雜支、設備費、實驗耗材、會議與研究用差旅、助理人事費等，所有標準都須符合行政院與審計部規定，經費核銷也須層層查核，甚至是實地查核。