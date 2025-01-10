東南亞留台大學生未返鄉過年 正修科大安排活動體驗年節習俗

正修科技大學今天舉辦「萬事好彩頭、好運蛇進來」活動，讓寒假留台過年境外生體驗台灣過春節，透過擲杯筊、解籤詩及好玩趣味競賽，更跳起洗腦神曲「APT」，氣氛歡樂；校長龔瑞璋說，今年有130名印尼、越南學生無法返鄉過年，希望營造年節氛圍，陪伴境外生過早年。

國際事務處以運動會為主題，由印尼吉物祥「牛」和「老鷹」引領創意大進場，境外生又跳又唱活力十足，運動員以中、英、越南及印尼語宣誓，宛如國際型趣味競賽，現場更安排舞曲「APT」暖身操，包括龔瑞璋、副校長鄭舜仁、工學院長龔皇光都跟著跳起來，又擺手又提腿，逗笑全場。