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東南亞留台大學生未返鄉過年 正修科大安排活動體驗年節習俗

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科大130名境外生無法返鄉過年，校方舉辦年節體驗活動，氣氛歡樂。圖／正修科大提供
正修科大130名境外生無法返鄉過年，校方舉辦年節體驗活動，氣氛歡樂。圖／正修科大提供

正修科技大學今天舉辦「萬事好彩頭、好運蛇進來」活動，讓寒假留台過年境外生體驗台灣過春節，透過擲杯筊、解籤詩及好玩趣味競賽，更跳起洗腦神曲「APT」，氣氛歡樂；校長龔瑞璋說，今年有130名印尼越南學生無法返鄉過年，希望營造年節氛圍，陪伴境外生過早年。

國際事務處以運動會為主題，由印尼吉物祥「牛」和「老鷹」引領創意大進場，境外生又跳又唱活力十足，運動員以中、英、越南及印尼語宣誓，宛如國際型趣味競賽，現場更安排舞曲「APT」暖身操，包括龔瑞璋、副校長鄭舜仁、工學院長龔皇光都跟著跳起來，又擺手又提腿，逗笑全場。

另有擲杯筊、抽靈籤，讓境外生感受過年氣氛，來自越南就讀觀光系一年級陳氏映雪說，越南過年也有抽靈籤習俗，這次她抽到好籤，很開心，來年一定會有好運；越南籍餐飲系一年級張阮桂珍說，台灣過年習俗很有趣，更進一步學到台灣年節文化。

正修科大130名境外生無法返鄉過年，校方舉辦年節體驗活動，氣氛歡樂。圖／正修科大提供
正修科大130名境外生無法返鄉過年，校方舉辦年節體驗活動，氣氛歡樂。圖／正修科大提供

印尼 越南 運動

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