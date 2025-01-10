東南亞留台大學生未返鄉過年 正修科大安排活動體驗年節習俗
正修科技大學今天舉辦「萬事好彩頭、好運蛇進來」活動，讓寒假留台過年境外生體驗台灣過春節，透過擲杯筊、解籤詩及好玩趣味競賽，更跳起洗腦神曲「APT」，氣氛歡樂；校長龔瑞璋說，今年有130名印尼、越南學生無法返鄉過年，希望營造年節氛圍，陪伴境外生過早年。
國際事務處以運動會為主題，由印尼吉物祥「牛」和「老鷹」引領創意大進場，境外生又跳又唱活力十足，運動員以中、英、越南及印尼語宣誓，宛如國際型趣味競賽，現場更安排舞曲「APT」暖身操，包括龔瑞璋、副校長鄭舜仁、工學院長龔皇光都跟著跳起來，又擺手又提腿，逗笑全場。
另有擲杯筊、抽靈籤，讓境外生感受過年氣氛，來自越南就讀觀光系一年級陳氏映雪說，越南過年也有抽靈籤習俗，這次她抽到好籤，很開心，來年一定會有好運；越南籍餐飲系一年級張阮桂珍說，台灣過年習俗很有趣，更進一步學到台灣年節文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言