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分組報告沒做事自製「枷項」戴上台 一票大學生笑翻：這我

聯合新聞網／ 綜合報導
有男大生上台報告自製古代刑具「枷項」掛在身上，引發網友熱議。示意圖／ingimage
有男大生上台報告自製古代刑具「枷項」掛在身上，引發網友熱議。示意圖／ingimage

大學分組報告是不少人心中只想迴避的選項，除了報告內容不容易之外，組員之間的配合也非常令人頭痛，要是運氣不好，恐怕就會遇上不做事的「雷隊友」。有網友貼出一段課堂分組報告的影片，針對雷隊友的處理方式，網友紛紛大讚：「超有趣！」

一名網友在Threads上貼出了一段影片，畫面中有幾個學生正在台上報告，唯獨一位男學生頭與雙手都套上了「枷項」，上面清楚寫出「我分組沒做事」的字樣，畫面曝光後吸引逾150萬次瀏覽、9萬多人按讚，引起網友共鳴，讚嘆隔著螢幕都能感受分組報告的「痛」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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不少網友表示感同身受，「超好笑」、「那個刑具傷害性為零，但污辱性極強」、「我以前就是不夠幽默有趣才沒想到這麼做，氣死自己」、「下次誰沒做事誰就戴這個」、「這誰自己承認！我：這我」、「請各大專院校都比照辦理，哈哈哈」、「太可愛了！有趣又不會影響同學關係，也提醒當事人下次能有貢獻。」

不過，也有人認為，分組中的雷隊友有時甚至連上台當天都消失得無影無蹤，「沒做事還願意自己戴這個板子的組員應該不存在…通常當天也不會到」，還有網友自嘲是「公關代表」，「我在大學分組活動時也曾看起來沒做啥事，但我都忙著跟人聊天，做好交際公關挺重要。」

大學生

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