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北科大開發XR萌寵 機器貓咪陪伴復健還會撒嬌

中央社／ 台北10日電

北科大互動設計系團隊研發Petroller機器人，毛茸茸的貓咪可與人互動，完成多項復健動作，還有撒嬌、生氣等聲音反應，獲得2024年SIGGRAPH ASIA的XR（延展實境）最佳展示獎。

台北科技大學今天發布新聞稿，互動系副教授韓秉軒指導學生劉大維、曾珮慈、呂冠儀、張寬寧、彭日璇共同開發Petroller，在SIGGRAPH ASIA東京會場上，吸引各國廠商、電子遊戲商前來體驗。

Petroller主要用於復健與陪伴，使用者戴上VR眼鏡，可與毛茸茸的實體裝置互動，例如拉一拉耳朵、用大腿內側夾住等有助復健的設計動作，按壓到裝置內的控制器，會看到虛擬貓咪的表情變化，聽到「牠」撒嬌或生氣等聲音反應。

韓秉軒表示，市面上的寵物機器人雖能改善真實寵物須費心照料和伴隨的過敏困擾，但表情變化較少，也需要定時充電。

韓秉軒指出，Petroller使用被動式的元件結構，方便與現有的VR控制器整合，不用額外插電。VR豐富毛孩的樣貌、情緒表達，也不需額外的電路支援，有利於量產，期待未來有機會擴大應用。

寵物 復健 貓咪

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