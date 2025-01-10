私校畢當職軍4年…他退役靠加分上頂大醫學系！網讚：意志力驚人

就算有加分的優勢，你會選擇職軍退役後還報考大學嗎？一名網友發文，稱他的表哥選擇先加入志願役4年，退役後靠「加分」優勢考取頂大醫學系，重新念書參加國考後可能都38歲了。對此，不少網友敬佩表哥的毅力，讚許他意志力驚人。

一名網友在Dcard發文，表示他有一名今年29歲的表哥，之前就讀私校的醫藥學系，但畢業後不參加國考，而是報名國軍志願役，參軍4年，退伍後靠職軍身分重考大學，因有加分的優勢，順利考取國立頂大的醫學系。

原PO表示，表哥要重新回到學校讀書，醫學系5年加實習2年，再加上要準備國考，出社會可能都38歲了。雖說他家境不錯不用打工賺錢，但原PO仍然很佩服表哥的頭腦和毅力，同時也詢問網友：「如果是你們，會選擇重考嗎？」

此文一出，不少網友敬佩表哥的意志力，「這樣的跑道轉換方式只能說真的還蠻聰明且有毅力與底子的」、「在成功嶺服役的時候，我們都在買飲料叫外送吹冷氣追劇，看到志願役就覺得好可憐，那種日子4年還真的很有意志力」、「毅力不得了」。

但也有網友認為出社會「太晚」，「晚人家10年開始賺錢欸，完全不想這樣」、「好浪費時間喔」、「無法想像40歲開始值班的人生」、「36歲開始過至少兩年的值班生活，想想都覺得累」。

也有不少人誇讚表哥很聰明，「表哥懂的，醫學相關進軍中相對吃香，稀缺人才，但是重點在於懂得持續自我學習才是重點，不懂得保持學習的人就算你讓他加權30%還是考不上」、「比起乏味穩定的工作，人家更追求的是實現自我又能賺錢社會地位也不錯的一條路，這條路可走一輩子也能創業」。