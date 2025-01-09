清大攜美光推半導體競賽 獎金136萬獲獎者享求職優先

國立清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第二屆「美光半導體創新應用競賽」，以培育優秀半導體人才為目標，鼓勵大專院校學生探索新概念、技術和解決方案，推動產業升級。本屆總獎金加碼至136萬元，希望讓活動成為實現半導體創新理念的舞台。

清大半導體學院表示，本屆競賽的主題為「改變運用資訊的方式以豐富全人類的生活」，鼓勵參賽者思考如何利用先進技術，改善人類生活品質。競賽內容分為先進製程技術開發組、新世代半導體應用材料組、元件設計開發組、半導體生產製造組等四組，提供學生挑戰和學習機會。

清大半導體學院也指出，報名身份需為就讀台灣的大學四年級及以上在學學生，在職進修生除外，不限國籍皆可報名參加。每隊參賽學生以至多四人為限，並找一名指導老師，且該指導老師需為現職大學院校老師。

競賽線上報名已啟動，1月13日截止，競賽評分標準涵蓋創意性、技術可行性及團隊合作等面向，多元性將作為評選加分項目，以鼓勵不同背景的團隊合作，總獎金高達136萬元。

清大半導體學院也指出，晉級決賽者，將受邀到美光企業參訪，並獲得正職或實習的面試機會，而獲獎者有機會在美光的人才資料庫中登錄，未來求職時優先考慮。