快訊

網傳「北榮麻疹流行」士林檢出手 發文者背景曝「曾諷柯文哲要乖」

「獻給了不起的妻子」凱特王妃43歲生日 威廉曬「未公開照」甜蜜發文

處分「台灣省黨部」政治檔為國有 國民黨提告促轉會判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

清大攜美光推半導體競賽 獎金136萬獲獎者享求職優先

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第二屆「美光半導體創新應用競賽」。圖／台灣美光提供
國立清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第二屆「美光半導體創新應用競賽」。圖／台灣美光提供

國立清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第二屆「美光半導體創新應用競賽」，以培育優秀半導體人才為目標，鼓勵大專院校學生探索新概念、技術和解決方案，推動產業升級。本屆總獎金加碼至136萬元，希望讓活動成為實現半導體創新理念的舞台。

清大半導體學院表示，本屆競賽的主題為「改變運用資訊的方式以豐富全人類的生活」，鼓勵參賽者思考如何利用先進技術，改善人類生活品質。競賽內容分為先進製程技術開發組、新世代半導體應用材料組、元件設計開發組、半導體生產製造組等四組，提供學生挑戰和學習機會。

清大半導體學院也指出，報名身份需為就讀台灣的大學四年級及以上在學學生，在職進修生除外，不限國籍皆可報名參加。每隊參賽學生以至多四人為限，並找一名指導老師，且該指導老師需為現職大學院校老師。

競賽線上報名已啟動，1月13日截止，競賽評分標準涵蓋創意性、技術可行性及團隊合作等面向，多元性將作為評選加分項目，以鼓勵不同背景的團隊合作，總獎金高達136萬元。

清大半導體學院也指出，晉級決賽者，將受邀到美光企業參訪，並獲得正職或實習的面試機會，而獲獎者有機會在美光的人才資料庫中登錄，未來求職時優先考慮。

半導體 清大 清華大學 美光

延伸閱讀

清大攜美光推半導體應用競賽 有望獲正職面試機會「總獎金136萬」

清大梅園梅花開了 月底至2月初是賞梅黃金期

在學期間優秀…台達電清大高材生意外身亡 師長悲痛種樹永懷

為養家棄學！台達電員工身亡 清大副校長不捨

相關新聞

清大攜美光推半導體競賽 獎金136萬獲獎者享求職優先

國立清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第二屆「美光半導體創新應用競賽」，以培育優秀半導體人才為目標，鼓勵大專院校學生探...

清大攜美光推半導體應用競賽 有望獲正職面試機會「總獎金136萬」

清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第2屆「美光半導體創新應用競賽」，鼓勵大專生探索新的概念、技術和解決方案，推動產業升...

突破文化及身分困境 中原大學開發布農族語互動遊戲及Podcast

中原大學應用華語文學系成功開發一套傳承布農族語言與文化的數位教材，藉由語言互動遊戲與Podcast，將布農族的傳統文化和...

IC設計推手！陽明交大前校長吳重雨打造台灣奇蹟 獲登雜誌封面人物

國立陽明交通大學前校長吳重雨以無私胸懷打造台灣奇蹟，是台灣IC設計產業與科技發展的重要推手，近期獲得雜誌專訪，並同時訪問...

東方設大遭爆欠薪逾千萬 勞動部裁決不當勞動下回應工會最後通牒

高雄東方設計大學去年七月底停辦退場，但卻遭教職員控訴欠薪數千萬，並組工會向學校提出團體協約協商。不過，校方遲遲未回覆，工...

嘉大助弱勢生安心就學 只要捐百元就送蝴蝶蘭

響應嘉義大學學生安心就學獎助金募款，嘉大農學院園藝技藝中心今年捐出200株蝴蝶蘭，即日起至嘉大員生消費合作社捐款100元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。