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清大攜美光推半導體應用競賽 有望獲正職面試機會「總獎金136萬」

中央社／ 台北9日電
清華大學。圖／清大提供
清華大學。圖／清大提供

清華大學半導體學院與美光科技合作舉辦第2屆「美光半導體創新應用競賽」，鼓勵大專生探索新的概念、技術和解決方案，推動產業升級，總獎金新台幣136萬元。

清華大學半導體學院今天透過新聞稿指出，為培育國內優秀半導體人才，清大半導體學院與美光科技合作舉辦「美光半導體創新應用競賽」，今年邁入第2屆，希望成為學生實現半導體創新理念的舞台。

今年競賽主題為「改變運用資訊的方式以豐富全人類的生活」，鼓勵參賽者思考利用先進技術改善人類生活質量；競賽分為先進製程技術開發組、新世代半導體應用材料組、元件設計開發組、半導體生產製造組共4組，提供學生多元挑戰。

清大半導體學院表示，競賽線上報名已啟動，1月13日截止，競賽評分標準涵蓋創意性、技術可行性及團隊合作等面向，總獎金高達136萬元；晉級決賽者將受邀到美光企業參訪，並獲得正職或實習的面試機會，而獲獎者有機會在美光的人才資料庫中登錄，未來求職時優先考慮。

半導體 清華大學 美光

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