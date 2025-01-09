突破文化及身分困境 中原大學開發布農族語互動遊戲及Podcast

中原大學應用華語文學系成功開發一套傳承布農族語言與文化的數位教材，藉由語言互動遊戲與Podcast，將布農族的傳統文化和語言以創新方式呈現，打造布農族語言學習與文化傳承新模式。

數位學習教材由應華系助理教授廖宜瑤帶領學生創作，並由中原設計學士原住民專班主任魯瑪夫提供布農族相關知識，合力完成，為推動原住民族語言復振與文化傳承開創了嶄新的數位教育模式。

這一系列數位教材包括2款互動遊戲與一部Podcast，學生運用Ren'Py開發視覺小說型遊戲，並利用Twine平台打造互動式遊戲故事，讓學習者能在遊戲中逐步接觸布農語言與文化。

遊戲針對初學者設計簡單語句學習，進階者也能藉此加強語言能力和文化理解。由魯瑪夫親自講述的Podcast則探討布農族傳統打耳祭在現代的文化意涵，適合中高級學習者進階學習，讓他們更深入了解布農族的文化傳承與變遷。

此數位教材以魯瑪夫的生命故事為核心，講述他作為布農族青年如何突破文化與身分的困境，最終成為博士與牧師，並投身於國際少數民族交流與扶助。魯瑪夫曾獲頒「國家青年公共參與獎」，是原住民青年學習的楷模。

中原大學人文與教育學院長彭妮絲特別感謝文化部「語言友善環境及創作應用與推廣計畫」的支持，她表示，這些教材除可供國內青少年以下學習者使用外，也可應用於對外教學。

廖宜瑤說，課程目標除了鼓勵學生以數位化的方式來呈現多元文化的視角，同時也利用數位科技的互動性和趣味性，提高教學效果，促進教學創新。