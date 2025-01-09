IC設計推手！陽明交大前校長吳重雨打造台灣奇蹟 獲登雜誌封面人物

國立陽明交通大學前校長吳重雨以無私胸懷打造台灣奇蹟，是台灣IC設計產業與科技發展的重要推手，近期獲得雜誌專訪，並同時訪問吳的六名博士生高徒，這幾位已是業界和學術界的關鍵人物，深入探討這段歷程。

2024／2025產業人物雜誌在1月8日出版，吳重雨及六名博士生高徒接受專訪，六名博士生高徒包括：智成電子總經理黃振昇、中央大學特聘教授鄭國興、陽明交大講座教授柯明道、晶神醫創副總經理邱進峯、聯發科技董事長與執行長室顧問陳志成、以及晶焱科技總經理姜信欽。

產業人物雜誌總編輯王麗娟表示，回顧2023年，台灣人均GDP達到3萬2327美元（約新台幣105萬元），擁有成功的半導體產業、全球矚目的三大科學園區，以及不斷創新成長的產業動能。年輕人應多了解台灣的科技實力，以及台灣如何成為許多國家的重要夥伴。

這期雜誌報導多家焦點企業創新突破，並善盡企業社會責任，包括：獲得NVIDIA執行長黃仁勳公開讚揚的益華Cadence；獲全球客戶肯定的先進封裝高手印能科技；聚焦三大核心成長策略的台灣光罩；於泰國創業的經寶精密，擁抱AI伺服器並晉級航太第一階供應商；亞果生醫破業界紀錄，一次取得三張三級醫材證書；新代科技打響工具機控制器國際品牌，結合子公司實現智慧製造；崇越科技展現半導體供應鏈獨特競爭力及永續力；應用材料全球業績創新高，深耕台灣35年並全方位布局培育未來人才。

影響台灣半導體產業發展的施敏院士於2023年11月6日安詳辭世，享年87歲。雜誌以特別報導篇幅，回顧發明、著作及影響力，追思帶來的貢獻。

今年雜誌特別介紹：被譽為「高熵合金之父」的清大特聘講座教授葉均蔚，並獲頒卓越貢獻獎；亞力電機集團總裁兼永續長楊振通，迎接能源轉型，重電機產業前景看好；為台灣打造第一座IC示範工廠的張陸滿教授獲終生貢獻獎等。

以及工研院掌握三大核心價值蛻變躍升，協助產業升級轉型；中華企經協會遴選傑出經理人、培訓經營人才、奠定永續發展的基石；遠哲科學教育基金會30年不間斷培養科學人才。