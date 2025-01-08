東方設大遭爆欠薪逾千萬 勞動部裁決不當勞動下回應工會最後通牒

高雄東方設計大學去年七月底停辦退場，但卻遭教職員控訴欠薪數千萬，並組工會向學校提出團體協約協商。不過，校方遲遲未回覆，工會即向勞動部申請不當勞動行為裁決，裁決委員會於去年12月10日認定東方設計大學構成不當勞動，限期恢復協商、回應工會訴求。

東方設計大學退場前，被教職院控訴，學校曾稱要共體時艱，因此讓教職員簽署減薪同意書，但未料學校沒多久便自動向教育部申請停招。之後教職員欲透過高教工會與校方協調，但校方卻持消極態度，在團體協約協商時也稱「減薪一切合法」、「要有法院判決才能請求」等語。

高教工會表示，工會於2023年11月1日向東方設計大學提出團體協約協商要約，但校方卻未依法於60日內向工會回覆對應方案，甚至直到今日依然沒有提出，違反《團體協約法》及《工會法》，構成不當勞動行為，明顯是藐視工會、打壓工會活動。

於是，工會在去年3月向勞動部申請不當勞動行為裁決，裁決委員會也於去年12月10日作出裁決，認定校方未於60日內回覆團體協約的對應方案，構成《團體協約法》第6條第1項及《工會法》第35條第1項第5款之不當勞動行為。

因此，東方設計大學除了要將裁決主文公告於學校網站上，還必須在文到30日內向工會提出團體協約對應方案，並繼續與工會進行協商。

高教工會主張，校方應合理補償教職員被苛扣的薪資。校方雖然缺乏現金，但其不動產經鑑價有高達24億元的市值，完全有能力在停辦並解散清算後給予多年來為學校奉獻的教職員合理補償。

高教工會強調，雖然東方設計大學已經停辦，但學校及學校法人依然存在，且勞動部也認為必須繼續與工會協商，令學校在1月10日前回覆工會對應方案。

高教工會也呼籲，東方設計大學的現任代理校長施清添以及承接東方校產的高雄科技大學應儘速且妥適的回應此爭議。勇於面對學校過去不當減薪，藉由與工會簽訂團體協約的方式，給予教職員合理的補償。