嘉大助弱勢生安心就學 只要捐百元就送蝴蝶蘭

響應嘉義大學學生安心就學獎助金募款，嘉大農學院園藝技藝中心今年捐出200株蝴蝶蘭，即日起至嘉大員生消費合作社捐款100元，即可領取1株蝴蝶蘭，希望匯聚各方愛心，支持嘉大經濟不利學生專心向學。

嘉大每年約有10%、逾千名清寒或弱勢學生，為扶助經濟不利學生能不被限制地充分發揮潛能，特別設立「安心就學獎助學金」，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升學習自主性和專業能力。

獎助措施涵蓋學生入學、課業、生活輔導及職涯發展等多元需求，學生不僅在學業上獲得支持，也能發展增能培力、專業證照、外語證照、競賽成就、職涯探索、校外實習及國際交流活動等，提升專業能力與職場競爭力。

嘉大安心就學獎助學金2023年補助1675人次，補助金額1315萬餘元，2024年補助2000人次，補助金額1383萬餘元。因應安心就學獎助學金長期推動需要，嘉大規畫每年對外募款至少500萬元，再加上教育部高教深耕計畫對等補助500萬元，每年以1000萬元以上規模執行安心就學獎助措施；嘉大感謝校友及社會大眾的持續支持，讓每年都能達成目標，嘉惠學子。