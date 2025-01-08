台南地標成大榕園主榕樹「理髮」大修剪 外觀有型亮眼

國立成功大學光復校區榕園的主榕樹「成大老榕」，也是著名的「國泰大榕」，已有百年樹齡，是台南知名地標之一，校方去年底啟動「護老樹、種新樹」校園改善計畫，邀集園藝師、吊車、攀樹師等為主榕樹進行大規模修剪，也讓成大老榕如今看來更加「有型亮眼」。

成大表示，榕園內的主榕樹目前健康雖然尚佳，但仍有枝條過密、不乏腐敗枯枝、樹幹乘載過重等隱憂，因此啟動最大規模的修剪行動「護老樹、種新樹」校園改善計畫，目的在藉由植物專家護老樹，並保留人文與歷史意涵，同時種植新樹、花圃等，讓校園繽紛多彩。

「護老樹、種新樹」校園改善計畫中，由嘉義大學森林暨自然資源學系老師詹明勳指導「護老樹」，針對校內樹木胸徑超過30公分以上的100棵老樹執行包括目視檢查、光達測量、超音波等非破壞性檢測，目前全校已有8棵珍貴老樹接受養護、支撐或治療，其餘92棵將在今年陸續辦理。

成大統計，校園內老樹約570棵，大多位於光復校區及成功校區，此次成大榕樹修剪是學校歷史上少有的大規模維護計畫，且為避免修吊車進出榕園破壞草地，特要求廠商先在榕園草坪上鋪設鋼板，再由園藝師搭吊車，修剪外部的樹冠，疏剪過密枝條。