快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

世界綠色大學評比大葉再獲佳績 水資源再利用節水評比拿滿分

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學與彰化縣中小學組成永續策略聯盟，提供學生戶外教學場域，推動永續教育向下扎根。記者林宛諭／攝影
大葉大學與彰化縣中小學組成永續策略聯盟，提供學生戶外教學場域，推動永續教育向下扎根。記者林宛諭／攝影

彰化縣大葉大學參加世界綠色大學評比，拿下全球第57名、全台第7名佳績，其中水資源項目更獲評滿分，校長方文昌說，大葉建置水資源再生設備，每年可節省約7千噸水，相當提供2萬4822人一天的用水量，展現永續循環示範場域成果。

印尼大學主辦的世界綠色大學評比包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育與研究六大項目，2024年進入世界百大綠色大學排名的台灣高教僅10校，大葉大學提升校園綠能系統，發展水資源的循環再利用，因此拿下佳績。

大葉大學校長方文昌表示，大葉積極建設綠能校園，結合聯合國永續發展指標SDGs，在校園內設置了雨水回收系統、MBR汙水處理系統等設施，同時運用地下蓄水池、智慧監控系統進行水資源管理，一方面讓水資源再生，另一方面避免浪費，每年可節省約7千噸水，若以全國平均用水量每人每天282公升來計算，相當於為2萬4822人提供一天的用水量。

大葉大學環境教育中心與環工系透過MBR生物薄膜汙水處理場，將水資源回收處理後用於澆灌或沖廁，利用大樓屋頂上的雨水水溝槽收集雨水到一樓儲水桶，同時利用地勢落差，高處收水供低處使用，省水又節電，又結合智慧監控系統，避免水資源浪費，學校也將地下湧泉打造為園藝景觀，並將永續理念融入教學與研究，整個校園都是實踐綠能、推廣永續的基地。

方文昌說，學校推動環境教育，將校園打造為類博物館式的戶外教育場域，設立全國首座鏈接SDGs的水循環再利用校園實踐場域，與70多所彰化縣中小學共組「永續策略聯盟」，也吸引全國超過千名中小學師生、學者及社區居民參訪，希望將永續水資源教育推廣到各角落。

大葉大學的節水成果吸引許多機關團體和各中小學到校觀摩。圖／大葉大學提供
大葉大學的節水成果吸引許多機關團體和各中小學到校觀摩。圖／大葉大學提供
大葉大學建置MBR生物薄膜汙水處理場，將水資源回收處理後用於澆灌或沖廁。圖／大葉大學提供
大葉大學建置MBR生物薄膜汙水處理場，將水資源回收處理後用於澆灌或沖廁。圖／大葉大學提供

校園 水資源 永續

延伸閱讀

從缺水危機到永續典範！揭秘台灣水資源循環利用的模範生

大學特殊選才結果揭曉 立志中學楊承鑫錄取清大不分系

漫畫女大生畫出構思6年故事 獲日本角川集團漫畫品牌銅賞

水利署建鳥嘴潭人工湖 回饋金分配擬草屯獲全額

相關新聞

研究飛機一輩子 大同大學75歲教授賴光哲開飛機圓夢

大同大學機材系講座教授賴光哲研究飛機數十年，日前駕駛DA 40單引擎飛機於台東縱谷飛行，一圓開飛機的夢想。賴光哲一生都在...

突破傳統定位！師生共營咖啡館、體驗「第三空間」 政大X學院學什麼？

人文社科大學龍頭政大積極整合多年跨域經驗，宣布成立「X實驗學院」，透過師生共學共創，實踐自主學習和終身學習...

全台最美校園大PK 台大椰林大道領先、政大圖書館美爆

全台百所大學，誰最美？104人力銀行推出「校你不敢PO」校園照片徵件活動，已有超過2,000人參與投票，最美校園TOP ...

工作讓她審思生命的價值！ 大學生黃子芯勇敢挑戰殯葬業

玄奘大學宗教文化學系四年級學生黃子芯棄護理系、看好殯葬業日漸興盛的市場需求轉向宗教文化領域，大三時進入殯葬行業實習，並通...

台南地標成大榕園主榕樹「理髮」大修剪 外觀有型亮眼

國立成功大學光復校區榕園的主榕樹「成大老榕」，也是著名的「國泰大榕」，已有百年樹齡，是台南知名地標之一，校方去年底啟動「...

世界綠色大學評比大葉再獲佳績 水資源再利用節水評比拿滿分

彰化縣大葉大學參加世界綠色大學評比，拿下全球第57名、全台第7名佳績，其中水資源項目更獲評滿分，校長方文昌說，大葉建置水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。