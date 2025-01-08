世界綠色大學評比大葉再獲佳績 水資源再利用節水評比拿滿分

彰化縣大葉大學參加世界綠色大學評比，拿下全球第57名、全台第7名佳績，其中水資源項目更獲評滿分，校長方文昌說，大葉建置水資源再生設備，每年可節省約7千噸水，相當提供2萬4822人一天的用水量，展現永續循環示範場域成果。

印尼大學主辦的世界綠色大學評比包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育與研究六大項目，2024年進入世界百大綠色大學排名的台灣高教僅10校，大葉大學提升校園綠能系統，發展水資源的循環再利用，因此拿下佳績。

大葉大學校長方文昌表示，大葉積極建設綠能校園，結合聯合國永續發展指標SDGs，在校園內設置了雨水回收系統、MBR汙水處理系統等設施，同時運用地下蓄水池、智慧監控系統進行水資源管理，一方面讓水資源再生，另一方面避免浪費，每年可節省約7千噸水，若以全國平均用水量每人每天282公升來計算，相當於為2萬4822人提供一天的用水量。

大葉大學環境教育中心與環工系透過MBR生物薄膜汙水處理場，將水資源回收處理後用於澆灌或沖廁，利用大樓屋頂上的雨水水溝槽收集雨水到一樓儲水桶，同時利用地勢落差，高處收水供低處使用，省水又節電，又結合智慧監控系統，避免水資源浪費，學校也將地下湧泉打造為園藝景觀，並將永續理念融入教學與研究，整個校園都是實踐綠能、推廣永續的基地。