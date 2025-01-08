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研究飛機一輩子 大同大學75歲教授賴光哲開飛機圓夢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大同大學機材系講座教授賴光哲研究飛機數十年，日前駕駛DA 40單引擎飛機於台東縱谷飛行，一圓開飛機的夢想。圖／大同大學提供
大同大學機材系講座教授賴光哲研究飛機數十年，日前駕駛DA 40單引擎飛機於台東縱谷飛行，一圓開飛機的夢想。圖／大同大學提供

大同大學機材系講座教授賴光哲研究飛機數十年，日前駕駛DA 40單引擎飛機於台東縱谷飛行，一圓開飛機的夢想。賴光哲一生都在造飛機、追飛機，他表示，開飛機則當作送給自己的75歲生日禮物。

賴光哲表示，每次起飛後飛行90分鐘，飛行速度90knot，相當於時速150公里，在台東縱谷3500英呎高度任意飛行。在高空中感覺不出速度，還多次嘗試touch and go，也就是降落後馬上又起飛，這趟飛行，完成了這一生最大的夢想。

賴光哲從五歲開始看飛機，研究飛機數十年，在課堂上帶著學生造飛機，但他表示，想要開真正的飛機，還是得乖乖上課。12月底參加安捷航空學校的flight grating 課程，接受兩天的地面課程，一天的模擬機課程，最後到台東豐年機場接受實際的飛行訓練，飛行時數3小時。

正式飛行時，在教官的陪同下，駕駛單引擎、四人座的Diamond 40翱翔天際。賴光哲說，駕駛飛機基本上和在地面上飛遙控飛機體驗雷同，「不管爬升、平飛、轉彎或下降，一定要適當控制油門，維持一定的空速。」

即使第一次駕駛飛機，賴光哲談到，一輩子都在追飛機，已經在心裡練習無數次，就等開飛機夢想成真的這一天。

台東 夢想

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