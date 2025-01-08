全台最美校園大PK 台大椰林大道領先、政大圖書館美爆

全台百所大學，誰最美？104人力銀行推出「校你不敢PO」校園照片徵件活動，已有超過2,000人參與投票，最美校園TOP 3：臺灣大學、東海大學、東華大學。最美校園建築TOP 3：政治大學達賢圖書館，高處俯看多層木質書架超吸睛；逢甲大學宿舍，木質裝潢擁有飯店級享受；中山大學緊鄰西子灣無敵海景最受青睞。

踏進大學校園，新穎現代化圖書館、媲美咖啡廳環境的學生餐廳、獨一無二風格的宿舍環境，哪一項最吸引你？是椰林大道搭配古色古香特色建築的臺灣大學？還是擁有路思義教堂成為熱門旅遊景點的東海大學？104人力銀行透過小規模問卷，訪查129名受訪者，整理出全台最美大學四大榜單：最美校園、最美圖書館、最美宿舍、最美風景。

目前票選結果，臺大在校園、圖書館、宿舍三項進前三名最多；東海大學在校園、宿舍入榜兩項緊追在後。

最美校園部分，18.6%票選臺灣大學，因其位於台北市中心，擁有全台前十大的校地面積，椰林大道、醉月湖、傅鐘地標外，眾多復古的建築物也相當吸睛。10.8%票選東海大學：著名的路思義教堂是台中旅遊必訪景點之一，鳳凰花開時更是季節限定美景；文理大道由兩排榕樹打造的綠色大道也非常有特色。7.7%票選東華大學：廣大的校地面積結合花蓮的自然資源相當好逛，最具特色的東湖搭配一旁歐式風格建築非常好拍。

最美圖書館部分，39.5%票選政治大學的達賢圖書館擁有現代風格外觀，由高處俯瞰多層木質書架與燈光營造出光影變化，是最具代表的特色；大面的落地窗，也能欣賞湖濱景致。另有17.8%票選臺灣大學，為臺大校園十二美景之一，特色建築採巴洛克式風格挑高的設計，可欣賞椰林大道校園風景，亦有6.9%票選臺東大學，曾被評為台灣十大非去不可圖書館，類金字塔形狀的外觀鋪滿綠草為環保綠建築，高處可遠眺太平洋。

至於最美宿舍，18.6%票選逢甲大學：擁有全台最美宿舍封號，木質調的裝潢，有旋轉樓梯、紅磚牆面相當吸睛，被形容堪比住在高級飯店。7.7%票選臺灣大學：水源舍區即便是在台北市中心，仍提供寬廣的中庭花園，並保留了良好的棟距，讓每個房間擁有絕佳的室內採光與通風環境。6.9%票選東海大學：號稱為全台第一的綠建築宿舍，擁有共享廚房、健身空間，去年起才開放入住。

此外，還有最美校外風景票選，19.3%票選中山大學，其港灣校園緊鄰西子灣，可欣賞無敵海景，同時校門也緊鄰雄鎮北門、打狗英國領事館文化園區，自然與人文風景兼具。14.7%票選中國文化大學，其位於陽明山，能遠眺台北市市景，是台北賞夜景的聖地，另有9.3%票選東華大學：在好山好水的花蓮，面向太平洋、背向廣大山脈群，海景、山景一次滿足。

大學比學習收穫、看未來就業前景，長達4年的生活，校園環境也受到重視。104人力銀行調查顯示，好的校園環境有助於提高選讀意願，最受重視的五大指標為：54.2%重視交通便捷、44.1%期待學餐流連忘返、43.4%希望圖書館令人稱羨、39.5%看中學生宿舍與35.6%在乎校外周圍風景。

為找出各大學的獨特魅力，104人力銀行推出「校你不敢PO」活動，邀集大學生透過拍照記錄下校園最美麗的風景，總計募得2,134張照片，經由IG擁有近20萬名粉絲的陳The Chen與104團隊評選出30張最具代表性的照片，即日起至1月12日邀集大眾來票選最美的大學風景，每日都可進行一次投票，參與者有機會獲得7-11商品卡 500元、LINE POINTS 100點、104 找頭鹿文具組。參與投票：https://tw104.pse.is/6x6sts