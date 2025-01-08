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工作讓她審思生命的價值！ 大學生黃子芯勇敢挑戰殯葬業

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
玄奘大學校長簡紹琦（左）與宗教系學生黃子芯合影。圖／玄奘大學提供
玄奘大學校長簡紹琦（左）與宗教系學生黃子芯合影。圖／玄奘大學提供

玄奘大學宗教文化學系四年級學生黃子芯棄護理系、看好殯葬業日漸興盛的市場需求轉向宗教文化領域，大三時進入殯葬行業實習，並通過丙級殯葬服務證照考試，是行業中少數年輕從業者。

她說，工作時每天都面對生死交替現場，讓她深刻感受生命的脆弱，也更珍惜當下，這是一條「不平凡的學習之路」。

黃子芯說，就讀大三時透過學長介紹，她開始在殯葬行業的實習與工作。起初，她以為這份工作僅涉及為大體化妝，但真正進入行業後才了解到工作範疇非常廣，包括大體清潔、入殮、禮儀招待等多樣化的實務操作。這些繁複且充滿挑戰的工作，對於年僅20歲出頭的她而言，是一次人生的洗禮，所幸憑著不怕挫折的毅力，成功克服困難，逐步融入這個以經驗為主的職場。

黃子芯表示，宗教文化學系的課程設計幫助她進入殯葬行業奠定了專業的基礎，尤其是學校提供的專業設備和師資，也幫她通過丙級殯葬服務證照考試。不過，她坦言，實際工作中的實務挑戰往往超乎課堂所學，特別是涉及到面對不同殯葬的個案狀況，及複雜的禮儀細節，這些對她來說都是第一，也讓她發現殯葬行業不僅需要技術，更需要抗壓能力與心理韌性。

黃子芯說，她在殯葬行業工作一年半，深刻感受到生命的脆弱，因此學會更加珍惜生活中的點滴。過去她不善於向家人表達愛意，現在都會勇敢地與家人交流情感，並更積極地陪伴家人，這份工作讓她重新審視生命的價值，也大幅提升心理素質。

對於未來，黃子芯說，希望先將自己的專業知識與實務經驗結合，在目前的殯葬服務工作累積經驗。同時，也期待能與更多人分享這份工作的意義與價值，鼓勵學弟妹嘗試不平凡的職涯選擇。她認為，殯葬行業不僅是一份職業，更是一種對生命的尊重與承擔，是一份用生命影響生命的神聖使命。

黃子芯表示，玄奘大學宗教文化學系的課程設計幫助她進入殯葬行業奠定了專業的基礎，尤其是學校提供的專業設備和師資，也幫她通過丙級殯葬服務證照考試。圖／玄奘大學提供
黃子芯表示，玄奘大學宗教文化學系的課程設計幫助她進入殯葬行業奠定了專業的基礎，尤其是學校提供的專業設備和師資，也幫她通過丙級殯葬服務證照考試。圖／玄奘大學提供

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