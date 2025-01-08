工作讓她審思生命的價值！ 大學生黃子芯勇敢挑戰殯葬業

玄奘大學宗教文化學系四年級學生黃子芯棄護理系、看好殯葬業日漸興盛的市場需求轉向宗教文化領域，大三時進入殯葬行業實習，並通過丙級殯葬服務證照考試，是行業中少數年輕從業者。

她說，工作時每天都面對生死交替現場，讓她深刻感受生命的脆弱，也更珍惜當下，這是一條「不平凡的學習之路」。

黃子芯說，就讀大三時透過學長介紹，她開始在殯葬行業的實習與工作。起初，她以為這份工作僅涉及為大體化妝，但真正進入行業後才了解到工作範疇非常廣，包括大體清潔、入殮、禮儀招待等多樣化的實務操作。這些繁複且充滿挑戰的工作，對於年僅20歲出頭的她而言，是一次人生的洗禮，所幸憑著不怕挫折的毅力，成功克服困難，逐步融入這個以經驗為主的職場。

黃子芯表示，宗教文化學系的課程設計幫助她進入殯葬行業奠定了專業的基礎，尤其是學校提供的專業設備和師資，也幫她通過丙級殯葬服務證照考試。不過，她坦言，實際工作中的實務挑戰往往超乎課堂所學，特別是涉及到面對不同殯葬的個案狀況，及複雜的禮儀細節，這些對她來說都是第一，也讓她發現殯葬行業不僅需要技術，更需要抗壓能力與心理韌性。

黃子芯說，她在殯葬行業工作一年半，深刻感受到生命的脆弱，因此學會更加珍惜生活中的點滴。過去她不善於向家人表達愛意，現在都會勇敢地與家人交流情感，並更積極地陪伴家人，這份工作讓她重新審視生命的價值，也大幅提升心理素質。