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國立體大系主任涉霸凌學生、刀插桌椅 校方受理5案

中央社／ 台中7日電

中部某國立體大系主任遭爆對學生、助理言語霸凌，還刀插課桌、踹破系辦門牆。有學生今天控訴事發月餘，校方仍未有處置。校方表示，已受理5件霸凌案件，積極調查。

受害學生去年12月在民眾黨立委陪同下舉行記者會，控訴系主任涉及校園、職場霸凌。該名系主任曾說「要錢沒有要命一條」，突然拿刀插在課桌上，強迫社團學生回繳在外出勤的收入到社團，對自己助理除言語霸凌，還曾暴怒踹破系辦門牆。教育部請學校召開教評會處理。

有學生今天再度向媒體控訴，事情已披露1個月，但校方處理態度消極，該名教師仍在校上課，許多學生處在壓力下不敢發聲，更指稱因教師會亂當人，有同學因此無法順利畢業。

對此，校方表示，依據教師法規定，調查中涉及霸凌、體罰學生的教師，若涉案情節重大可暫時停聘，經教評會討論，基於部分學生已畢業，教評會認為沒有在職停聘的需要。但不代表後續沒有狀況，校方也了解該師的教學狀況，目前無不妥情況。

以往的規定辦法，案發1年內當事人必須提出調查申請，逾期不受理，考量有些案例已發生3、4年，校方已修正執行職務遭受不法侵害預防計畫中有關職場霸凌申訴的處理程序，若被申訴人為具隸屬關係之主管或計畫主持人，得於調離學校後5年內提出。

校方指出，校園霸凌部分，舊案經調查雖有霸凌不成立，但有管教不當之虞，依輔導管理辦法處理中。目前也受理檢舉3件新案，依據霸凌防制準則調查。職場霸凌部分，校方主動聯繫2名涉案已離職的助理，目前案件受理調查中。有關社團經費部分，請律師針對疑義提出法律見解外，並配合教育部有關社團管理、社團運作及經費使用持續調查。

因此事造成校內師生人心惶惶，校方也主動寫信並張貼宣導海報請教職員工及學生安心，強調學校將暢通申訴管道，請勇敢舉發，若學生如有成績疑義，也可與主任祕書或教務處聯繫，會協助解決。

主任 教師 職場霸凌

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