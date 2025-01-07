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實踐USR 中原大學生赴沖繩做空間活化、上山賣蔬菜箱
中原大學把落實教育部USR大學社會責任實踐計畫，由企管系學生上山幫助偏鄉小農透過網路販售農產品；室設系學生為社區公益二手店打造隔熱天花板，改善店內高溫環境；設計學院埤圳計畫與馬來西亞UCSI大學合作舉辦「竹構築實作」等活動，增強國際鏈結。
中原大學永續治理辦公室主任李明彥表示，中原大學在豐富的永續課程和營隊中，特別重視社會不平等對於永續的衝擊，實際帶領學生透過USR計畫，用行動回應在地民眾的需求。而學生透過執行專案累積經驗，培養了創意、洞察與團隊合作等AI無法取代的軟實力。
李明彥說，回顧這幾年中原大學的永續進程，中原大學與世界展望會合作，到南投部落協助原住民線上販售蔬菜箱，也培力社會創新組織，如雙連梨社會企業、活源行銷顧問公司等，同時協力公益組織，像是與黑松教育基金會合作，將永續教育融入地方小學；更串聯國際夥伴，帶領學生赴沖繩做空間活化、建立利社區合作機制等，為學生儲備豐富的永續即戰力。
當教育部開始推動USR，中原大學也提供學生更有系統的「服務學習」模式，像是商學院運用整合行銷專業，協助非營利組織進行行銷設計，並由電資學院協助搭建數位平台銷售商品，學生把課堂學到的知識在場域中實踐，強化了學習成效，更增加了跨領域協作能力。
中原大學除了在2022年榮獲教育類「國家永續發展獎」，2024年再摘下TSAA「台灣永續行動獎」1金2銅，並獲得「台灣永續大學獎」永續發展報告金級，同時也榮獲遠見雜誌企業社會責任獎「教育推廣組」中小企業ESG獎等，為大學實踐USR樹立典範，獲得各界肯定。
中原大學校長李英明表示，近年永續議題成為全球顯學，中原大學進一步把過去累積的基礎重新整合，成立了「永續發展學苑」，藉由各種通識課程模組、多元豐富的教學場域，協助學生搭建未來永續的想像。
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