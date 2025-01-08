突破傳統定位！師生共營咖啡館、體驗「第三空間」 政大X學院學什麼？

人文社科大學龍頭政大積極整合多年跨域經驗，宣布成立「X實驗學院」，透過師生共學共創，實踐自主學習和終身學習。究竟，X學院是什麼？政大又如何透過X學院推動「高教創新」？為何老師和學生要一起經營咖啡館？如何透過提供學生「第三空間」，讓他們體驗「活著的感覺」？

「X學院突破傳統學院的定位和『授予學位』的功能，」政大校長李蔡彥表示，早在20年前，政大跨域創新的概念就慢慢發展，直到今（3日）X學院成立儀式，未來將能更有系統地推動跨域實驗，為「高教創新」帶出更多可能。

政大校長李蔡彥表示，早在20年前，政大跨域創新的概念就慢慢發展。遠見記者黃菁慧攝影

一場高教創新實驗，X是未知、交會、相乘

X代表什麼意思？這是各界最常問的問題。政大副校長詹志禹說明，實驗學院取名「X」有三大含義：未知、交會、相乘。X學院是一個虛擬學院，開放讓政大大學二年級以上同學加入，將原系所較難實踐的想法帶到X學院實驗創新，探索過程也有新的可能產生。

而X學院籌辦老師之一、傳播學院教授陳文玲補充，X是未知數，每個人對X都有不同定義，這也正是X學院所呈現的多元可能。

詹志禹表示，X實驗學院是政大第「零」個學院，推動跨院共生，為全校學生加值。而教育部次長葉丙成也出席成立儀式，並表示樂見X學院的成立。葉丙成認為，X學院代表政大對長期推動「高教創新」的決心，同時，葉丙成也期待X學院讓更多學校看見高教創新的重要，未來能把政大經驗散播到其他學校。

1960年的老建築，變成師生的第三空間

X學院在2023年夏天接到第一個任務，是進駐政大的社會科學資料中心（簡稱：社資中心）。社資中心位於政大山下校園角落，成立於1960年，主要功能是保存校史檔案與學術資料典藏、數位化。2019年，因規劃改建，館藏陸續被搬遷至中正圖書館，漸無人使用，最終於2023年8月正式熄燈。

回顧2023年夏天，陳文玲印象深刻。X學院正式進駐社資中心後，首要任務卻是：清理環境。「第一件事就是打掃、開窗戶，」因為長期無人使用，社資中心滿室粉塵，陰暗潮濕，但對於年輕學生在這棟古老建築裡會碰撞出的火花，陳文玲深感期待。

「今天是開學典禮，也是閉館典禮，」詹志禹提到，今天是X學院成立儀式，同時也是社資中心閉館時刻，將閉館整建，師生共建學生想要的學院。

李蔡彥將X學院空間比喻為「第三空間」，除了家庭與公司之外的非正式空間，讓人可以在其中放鬆，激發創意。李蔡彥更預告，未來社資中心可能會有旅館住宿、廚房等多元功能，「讓這個空間生發更多可能。」

政大跨域課程培育軟實力，是生涯前半段的輔助力

X學院成立儀式辦在社資中心一樓的Xcoffee，是X學院教師和學生共同經營的咖啡館。課程週一課程教授咖啡廳的商業模式，以及從榮格心理學延伸的自我覺察；週五再到社資中心的Xcoffee實習，實際煮咖啡、實際負責咖啡館的營運管理。

陳文玲強調，重點不是咖啡，「而是透過咖啡館，促進對話、互動，產生更多可能，」陳文玲更提到，上週收到一位不認識的同學回饋，他每週五都來社資中心喝咖啡，看著同學們在空間中塗鴉、跳舞等創作，以及咖啡館的氛圍，讓他覺得很放鬆、很療癒。除了學生回饋，陳文玲自己也在煮咖啡過程中，得到平靜力量，並很自然地和等待咖啡的人對話交流。

X學院成立儀式辦在社資中心一樓的Xcoffee，是X學院教師和學生共同經營的咖啡館。遠見記者黃菁慧攝影

X學院的課程和其他課程有哪裡不同？詹志禹認為，「一般課程是教育，這裡的課程像療癒，」激發創意、鼓勵創新實驗。陳文玲則認為，X學院課程提供學生「職涯發展前半段」的輔助力量，像人際溝通、公平正義、叛逆精神等能力，「從中你會體驗『活著』的感覺，這會支撐你在學校，甚至畢業後的生活。」

「我們每個人都需要第三空間，」李蔡彥認為，X學院的多元創新實驗環境，讓學生在學習專業知識之前，先當一個完整的人，學習藝術創作、議題關注、自我探索療癒等，這就是政大持續推動的高教創新。

（本文出自2025.01.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）