「台灣膠彩畫之父」林之助紀念館揭牌 大門復刻「朝涼」迎賓
國立台中教育大學林之助紀念館今揭牌，林之助是台中大雅人，被稱為「台灣膠彩畫之父」。紀念館前身是他的故居畫室，也是台中教育大學教職員宿舍，復刻知名作品「朝涼」欣賞藝術細節，今年起規劃多場跨領域展演活動。
林之助紀念館位在柳川古道旁，經歷清代劉銘傳建台灣舊省府城、日治時期老城市區改造等城市演遞，結合台中老城區，是文化教育和藝術推動的重要場域。
台中教育大學校長郭伯臣表示，新的館舍門匾整修，重新揭牌展示學校對林之助教授藝術遺產的敬重；並特別與國立台灣美術館合作，獲授權並使用最新數位影像的高解析度圖檔，經歷數次調較精心重製高精度複製林之助教授代表畫作「朝涼」，讓觀眾更細膩品味與認識畫作藝術細節。
林之助兒子林敬忠表示，看到紀念館要揭牌，第一個想到是「有什麼被蓋牌了呢？」與館長顏名宏討論後，了解館長精工細雕整理紀念舘，撈起了小時候與他父親在花園種花、種菜、編竹籬笆、澆水、施肥、記錄寫生等美好回憶，父子一起創作的點點滴滴。
顏名宏指出，館舍大門設計以源自「朝涼」畫作中林之助教授的夫人少女造型，鑲嵌一對具新藝術風格鐵雕構件和嶄新活動旗桿，提升紀念館的整體入口形象，象徵紀念館在藝術傳承與現代化發展之間的有機融合。
紀念館2025年起，規劃多場跨領域的展覽活動，計畫邀請蔡懷國（蔡根）、鹿向夷、張蒼松等著名當代藝術家參與展出，並與大台中地區推動校園環境美感教育的各級國、高中教師群，在紀念館辦文藝講座、藝術探索實作工作坊、柳川創意美感市集、音樂會等系列活動。提供學生及民眾多元豐富的文化藝術體驗。
林之助紀念館開幕儀式，由林之助教授兒子林敬忠、校長郭伯臣、紀念館館長顏名宏、文化部文化資產局局長陳濟民、東海大學榮譽教授詹前裕及多位藝文界大老共同揭牌。大門是林之助教授的代表作「朝涼」高刻度重製畫呈現國人眼前。
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