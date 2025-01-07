別讓年齡限制你！中正大學為壯世代開課 找回活力熱情

台灣即將邁入超高齡社會，教育部宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會，今年試辦邀請38所大學校院參與，由中正大學接受教育部委託擔任第三人生大學總辦公室，將開設多種學分學程，落實終身學習。

副校長詹盛如說，中正大學有厚實系所基礎，為壯世代打造課程，包括勞工系、社福系、經濟系、成人及繼續教育系、運動競技系、心理系、傳播系、法律系等。此外，計畫也與故宮南院、樂齡大學、醫療單位及照護NGO等外部機構合作，促進終身學習普及與深化。

「希望讓更多長者重新思考百歲人生如何實踐，找到第三種幸福人生。」詹盛如指出，中正大學創校校長林清江於1998年提出「終身學習年」構想，強調終身運動、終身學習、終身反省等三大人生價值，將以現代視角賦予全新詮釋，落實終生學習理念。

校方指出，課程內容將以「百歲人生、健康、職能」為核心，因應社會及民眾關注的高齡照護、健康與營養管理等議題，開設特色課程並提供學分學程，並攜手清江學習中心、高齡教育研究中心及高齡跨域創新研究中心，提供壯世代豐富學習資源。