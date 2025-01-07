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壯世代福音！中正大學試辦「第三人生大學」 開設高齡照護等課程

中央社／ 嘉義縣7日電
國立中正大學響應教育部「第三人生大學試辦計畫」，今年針對55歲以上壯世代民眾開設高齡照護、健康與營養管理等主題特色課程。圖／中正大學提供
國立中正大學響應教育部「第三人生大學試辦計畫」，今年針對55歲以上壯世代民眾開設高齡照護、健康與營養管理等主題特色課程。圖／中正大學提供

國立中正大學響應教育部「第三人生大學試辦計畫」，今年針對55歲以上壯世代民眾開設高齡照護、健康與營養管理等主題特色課程，並提供學分學程，落實終身學習。

中正大學今天發布新聞稿表示，共襄盛舉，落實大學社會責任，響應教育部推動的計畫成為試辦學校，結合校系所專長，以「百歲人生、健康、職能」為核心，提供優質學分學程，落實終身學習。

為確保計畫順利推行，中正大學除了成為試辦學校，也接受教育部委託擔任第三人生大學總辦公室，並藉由清江學習中心、高齡教育研究中心及高齡跨域創新研究中心提供豐富學習資源，從行政制度、課程品質、場域建置到友善服務，進行全面性規劃與審核。

中正大學副校長詹盛如表示，中正大學有厚實系所基礎打造壯世代課程，例如勞工系、社福系、經濟系、成人及繼續教育系、運動競技系、心理系、傳播系、法律系等，也與故宮南院、樂齡大學、醫療單位及照護NGO等外部機構合作，共同促進終身學習的普及與深化。

中正大學指出，教育部宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，致力為55歲以上壯世代創造多元學習機會，鼓勵終身學習，第1年邀請38所大學校院參與試辦，共同打造優質學習體驗。

中正大學 中高齡族群 人生 教育部

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