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32國參賽…高雄國際發明展 中華大學奪2金3銀1銅

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學建築學院共6件作品參加第十一屆高雄國際發明暨設計展，獲得2金3銀1銅的佳績。圖／中華大學提供
中華大學建築學院共6件作品參加第十一屆高雄國際發明暨設計展，獲得2金3銀1銅的佳績。圖／中華大學提供

第11屆高雄國際發明暨設計展於日前舉辦，吸引來自32個國家選手參賽，累積共488件設計作品。其中，中華大學建築學院的學生以新興材料「鈣鈦礦太陽能板」衍伸設計出多功能燈具、輔助書套等生活中實用工具，助於農業發展，造福銀髮族群等，獲得評審青睞，抱回2金3銀1銅的佳績。

中華大學指出，建築學院本次共有6件作品參加競賽，其中「星光農田」、「燕歸」作品獲得金獎；「板材助手」、「械構」以及「輕型購物推車」則抱回銀獎；「老人閱讀輔助書套」作品以突破性的設計，獲得銅獎肯定。

設計「星光農田」作品獲得金獎的學生陳韋晴說，因南部老家有許多里鄰養鴨務農，夜間常受鼠害造成農損，加上視線不佳常有路人失足跌落田間。為了解決農友的困擾，突發奇想將鴨飼料盆與燈光做結合。在原有的鴨飼料盆裡，置入新興材料鈣「鈣鈦礦太陽能板」，於白天吸收太陽能儲電，夜晚供電照明田間，不僅達到警示路人的效果，也能驅逐農田老鼠。

設計「老人閱讀輔助書套」的學生鍾艾臻表示，因爺爺有嚴重的老花眼，常看報章雜誌都得出動放大鏡、台燈等工具，相當麻煩。戴上老花眼鏡，在視線切換時也容易造成頭暈、不舒服。因此，她觀察爺爺的閱讀習慣，利用鈣鈦礦太陽能板輕薄的特性，設計一款結合放大鏡和燈照功能的書套，讓爺爺能直接套在紙張上輕鬆閱讀，減輕許多用眼壓力。貼心且具突破性的設計，讓爺爺大受感動。

創新與創意中心主任翁千惠指出，中華大學多年來積極推動創新創意普及教育，將課程導入競賽議題，引導學生發掘問題並提出創新點子解決問題。本學期在課堂上鼓勵學生運用新興材料鈣鈦礦太陽能板做為設計發想，以其高效能、低成本、輕薄等特性，為身邊親友解決問題。在過程中，學生們不僅練就解決問題的能力、良好的藝術品味，以及跨領域的技能學習，更在出社會前夕，為自己練就強大的職場競爭力。

中華大學學生鍾艾臻設計「老人閱讀輔助書套」結合放大鏡和燈照功能，減輕長者用眼壓力，以突破性的設計獲得銅獎。圖／中華大學提供
中華大學學生鍾艾臻設計「老人閱讀輔助書套」結合放大鏡和燈照功能，減輕長者用眼壓力，以突破性的設計獲得銅獎。圖／中華大學提供
中華大學學生陳韋晴參加第十一屆高雄國際發明暨設計展，以「星光農田」作品為農友解決問題，獲金獎肯定。圖／中華大學提供
中華大學學生陳韋晴參加第十一屆高雄國際發明暨設計展，以「星光農田」作品為農友解決問題，獲金獎肯定。圖／中華大學提供

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