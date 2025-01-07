32國參賽…高雄國際發明展 中華大學奪2金3銀1銅

第11屆高雄國際發明暨設計展於日前舉辦，吸引來自32個國家選手參賽，累積共488件設計作品。其中，中華大學建築學院的學生以新興材料「鈣鈦礦太陽能板」衍伸設計出多功能燈具、輔助書套等生活中實用工具，助於農業發展，造福銀髮族群等，獲得評審青睞，抱回2金3銀1銅的佳績。

中華大學指出，建築學院本次共有6件作品參加競賽，其中「星光農田」、「燕歸」作品獲得金獎；「板材助手」、「械構」以及「輕型購物推車」則抱回銀獎；「老人閱讀輔助書套」作品以突破性的設計，獲得銅獎肯定。

設計「星光農田」作品獲得金獎的學生陳韋晴說，因南部老家有許多里鄰養鴨務農，夜間常受鼠害造成農損，加上視線不佳常有路人失足跌落田間。為了解決農友的困擾，突發奇想將鴨飼料盆與燈光做結合。在原有的鴨飼料盆裡，置入新興材料鈣「鈣鈦礦太陽能板」，於白天吸收太陽能儲電，夜晚供電照明田間，不僅達到警示路人的效果，也能驅逐農田老鼠。

設計「老人閱讀輔助書套」的學生鍾艾臻表示，因爺爺有嚴重的老花眼，常看報章雜誌都得出動放大鏡、台燈等工具，相當麻煩。戴上老花眼鏡，在視線切換時也容易造成頭暈、不舒服。因此，她觀察爺爺的閱讀習慣，利用鈣鈦礦太陽能板輕薄的特性，設計一款結合放大鏡和燈照功能的書套，讓爺爺能直接套在紙張上輕鬆閱讀，減輕許多用眼壓力。貼心且具突破性的設計，讓爺爺大受感動。