大陸明星趙露絲母校明道大學何去何從？彰化立委盼地方接管

立法院衛環委員會今到明道大學考察，縣長王惠美趕到，再次請行政院通過彰化縣政府接管明道大學，配合相鄰99公頃彰南產業園區整體開發AI軟體產業園區；縣籍立委不分藍綠都支持交給縣政府管理使用，接地氣才能繁榮彰化。

明道大學去年7月31日停招退場，近日校友中國大陸95後小花趙露絲病倒，爆出遭前經紀公司霸凌案，母校明道大學再度登上台灣熱搜榜。

衛福部國家中醫藥研究所將升格為研究院，屬意使用明道大學部分校舍和有機園區，立法院衛環委員會總召黃秀芳希望能在明道大學現址設立中醫藥研究分院，今邀集衛福部、中醫藥研究所和縣籍立法委員視察明道大學。

縣長王惠美趕到後表示，縣政府非常關心明道大學退場後的處理使用，向教育部申請接管讓校地做最好的運用，衛福部中醫所同時提出相關申請，行政院為此請教育部邀集中醫所和縣政府共同討論空間分配，縣府人員北上開會，且拜訪縣籍立委黃秀芳、謝衣鳯、陳素月、陳秀寳的辦公室，盼能支持由縣政府接管明道大學。

王惠美說，在教育部會議中，縣府表達尊重中醫所希望接管明道大學伯苓大樓，非常期待中醫所進駐後，能升格做中醫研究院，利用明道的有機農田培育高價值的中藥草並技轉彰化農民，且期盼行政院早日通過縣政府接管，活化再利用明道大學校園成為彰南未來的一個發展起點。

王惠美提出縣政府規畫明道大學方案，將作為AI軟體產業園區、教育園區、有機中藥草園區、綠電交易平台、資訊異地備援中心，結合旁邊99公頃彰南AI產業園區可支援中醫所研究，並兼顧產業發展與地方需求。