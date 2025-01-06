靜宜大學校長林思伶：先愛學生再教育他！ 分享靜宜特色盼聯盟
靜宜大學校長林思伶率領一級主管及系主任等人，與南區25所高中校長及主任等主管聚會交流，林思伶表示，該校的核心精神就是「先愛學生再教育他」，並透過「一師一認證」打造參與式學習；以新博雅大學為目標，培育具國際觀、專業就業能力及利他思維的Z世代人才。
天主教道明中學校長林耀隆表示，南區的高中職校長都是一群非常溫暖的老朋友，期盼透過聚會與靜宜大學形成交流平台及策略聯盟，大家一起共榮共好。
林思伶說，靜宜剛歡度68周年校慶是深具歷史的學校，若要追溯更早，是1920年由5位美國修女在河南開封創立的一所教育機構，是很有底蘊的學校；為維持國際化特色，境外生一直在總學生人數的十分之一。
靜宜傳承創校修女最重要的精神「所有教師先愛學生再教育他」，這也擴及大學的社會責任(USR)深入社區照顧長輩。靜宜團隊講求的「共同」，即共同思考、共同行動；並全員參與、共享成果，有非常好的文化傳承。
林思伶表示，靜宜近年來做很多創新與改變，以培育具國際觀、專業就業力及利他思維的Z世代人才；根據研究發現，大一是影響大學學習的「關鍵第一年」，校方透過大一必修的設計思考課程，創造讓學生展現學習成果的舞台，能增強學習動機，具備自信及勇於表達，校方同時提供學生出國學習及見習，不僅拓展與產業的連結，在場域體驗中，找到學習動機，建立目標與求學方向。
林思伶指出，該校配合參與式學習推行「一師一認證」，包括國際認證、國內認證及學校官方認證等，以精進教師教學認知與技巧，因應新世代教育的需求。
林思伶強調，靜宜從學生大一到大四都規劃有不同的活動資源，並給予國際移動力的學習地圖，學校還規劃411政策，鼓勵學生在大學四年有一次見習及學習、一次實習或國際就業的體驗。國際教育不只是國際交流及旅行，而是要思考如何具備國際移動力；靜宜從女子大學、文理學院，蛻變成現在以數位人文為基底、國際鏈結為特色、體驗學習為途徑、永續發展為目標的綜合大學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言