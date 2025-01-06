靜宜大學校長林思伶：先愛學生再教育他！ 分享靜宜特色盼聯盟

靜宜大學校長林思伶率領一級主管及系主任等人，與南區25所高中校長及主任等主管聚會交流，林思伶表示，該校的核心精神就是「先愛學生再教育他」，並透過「一師一認證」打造參與式學習；以新博雅大學為目標，培育具國際觀、專業就業能力及利他思維的Z世代人才。

天主教道明中學校長林耀隆表示，南區的高中職校長都是一群非常溫暖的老朋友，期盼透過聚會與靜宜大學形成交流平台及策略聯盟，大家一起共榮共好。

林思伶說，靜宜剛歡度68周年校慶是深具歷史的學校，若要追溯更早，是1920年由5位美國修女在河南開封創立的一所教育機構，是很有底蘊的學校；為維持國際化特色，境外生一直在總學生人數的十分之一。

靜宜傳承創校修女最重要的精神「所有教師先愛學生再教育他」，這也擴及大學的社會責任(USR)深入社區照顧長輩。靜宜團隊講求的「共同」，即共同思考、共同行動；並全員參與、共享成果，有非常好的文化傳承。

林思伶表示，靜宜近年來做很多創新與改變，以培育具國際觀、專業就業力及利他思維的Z世代人才；根據研究發現，大一是影響大學學習的「關鍵第一年」，校方透過大一必修的設計思考課程，創造讓學生展現學習成果的舞台，能增強學習動機，具備自信及勇於表達，校方同時提供學生出國學習及見習，不僅拓展與產業的連結，在場域體驗中，找到學習動機，建立目標與求學方向。

林思伶指出，該校配合參與式學習推行「一師一認證」，包括國際認證、國內認證及學校官方認證等，以精進教師教學認知與技巧，因應新世代教育的需求。