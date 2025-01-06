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影／弘光幼保系創新幼兒教材 有雙語繪本、溫潤木頭教具

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光幼保系大四學生發表的「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題作品。記者游振昇／攝影
弘光幼保系大四學生發表的「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題作品。記者游振昇／攝影

弘光科技大學幼兒保育系學期末辦理專題成果發表，學生發揮創新研發能力，使用天然木頭材質，為19至24個月嬰幼兒製作可促進認知與動作發展的教玩具；學生為了提升幼兒雙語能力，從小加強環境教育意識，專題主題選擇設計雙語繪本，特別學習電繪，透過專題製作增進實務能力與就業力。

弘光科大幼兒保育系系主任蔡桂芳表示，該系透過協同教學、專題製作與見實習、模組課程與跨系學程、就業學程、證照輔導及海外實習等多元管道，提昇學生專業實務能力與就業力。這次專題成果發表實務類共有9組學生參與，評審老師一致認為「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」及「誰融化了我的冰山？」雙語環境教育繪本設計與教學實踐」這兩個專題，表現優異，充份展現創新研發的專業實務能力。

大四學生陳立哲、陳沂汝、林佳穎、林慈恩、賴以珊、王心妤發表的「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題，指導老師為助理教授張家卉；組長陳立哲表示，他們發現市面上清楚對應嬰幼兒發展指標的教玩具較不常見，選擇天然溫潤的木頭為材質，搭配活動設計，為19至24個月嬰幼兒設計出包含拿筆塗鴨身體動作及認知探索的教玩具。

認知探索指標包括能分辨冷熱、軟硬、乾濕等，會假裝餵洋娃娃吃東西，能依形狀或顏色分類，能分辨大小，能拼簡單拼圖，對塗顏色活動感興趣。

組員陳沂汝說，研發時，花比較多心思設計的是辨別乾溼的部份，原本想要利用水龍頭，但考量使用場所不一定有水龍頭，最後想到疫情期間常用來消毒的酒精，以酒精噴在棉片上讓嬰幼兒感受乾溼，由於酒精易揮發，棉片不會有潮溼發霉的問題，充分展現出同學們的創新思維能力。

另一組大四學生林語柔、林妤晉、廖娸妤、許馨予、柯辰瑜發表的「誰融化了我的冰山？」雙語環境教育繪本設計與教學實踐」專題，指導老師為助理教授王怡婷。組員林妤晉指出，英語是國際溝通的重要語言，加上聯合國在推動SDGs、政府推動2030雙語教育政策，所以決定製作中英雙語環境教育繪本，可以提升幼兒雙語能力、加強環境教育意識、促進SDGs教育普及。

專題組長林語柔表示，原本僅有一名組員具備平板電繪技能。為了加快製作進度，並使繪本內容更加完整且具吸引力，她和其他組員決定自學平板電繪技術；最後精美的雙語繪本成功印製出，讓大家感到很有成就感；林語柔說，這次經驗提升了團隊合作與解決問題的能力，更讓大家多了一項實用技能，未來在職場上也能發揮所長。

弘光幼保系大四學生發表的「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題作品。記者游振昇／攝影
弘光幼保系大四學生發表的「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題作品。記者游振昇／攝影

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