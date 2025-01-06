沒能力轉系人生毀了？專家建議這一招搞定

距離大學學科能力測驗將於1月18至20日登場，距離大考只剩下倒數兩周的時間，全台考生枕戈待旦朝著目標衝刺，盼能一舉拿下心目中的第一志願。日前有網友在論壇發文表示，一直很焦慮發現自己對於目前的系念起來完全沒有興趣，可能是自己沒有實力或程度不夠，但又沒能力轉系或重考，只能每天硬著頭皮念，又很擔心以後人生會毀了，到底怎麼辦？

原Po發文也引起熱心網友分享「大學只占你的人生四年不要太擔心」、「要考校內轉系或暑假轉學考，大一成績要顧好 不然永遠轉不走!!! 」、「安啦！轉學轉系雙主修輔修旁聽，大學是自助餐」、「外國人將大學當作充實學問的場所 不需要把科系、所學看的太重 到了職場大家都是從零開始的」、「不會毀啦 頂多是浪費時間而已」、「人生很長多學一些是好的，科系沒有選錯的，只有興趣高不高」、「就算讀到不喜歡的系也有很多管道可以增強自己的實力」。

根據1111人力銀行調查顯示，考生選填學校系所的主要考量，以依照個人興趣志向（67.6%)比例最高，其次是考量未來就業所需(44.7%)、剛好分數可念(35.8%)以及符合父母/師長期待(20.7%)。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年全台有12萬172名考生，馬上就要迎來學測大考，不少人在面臨選填志願時會陷入兩難，究竟該以個人興趣為主還是遷就好找工作為主，甚至只是剛好分數到了而已，深怕不小心選錯系慘輸人生起跑點。然而職場環境日新月異，單一專長技能已經難以滿足工作需求，建議原Po不必侷限於科系迷思而戰戰兢兢，透過不同的管道，一樣可以累積多元技能，目前很多學校都有開設跨領域學程，這是很好的機會與資源要多把握，不要讓科系的界線窄化了學習的視野。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了讓孩子贏在起跑點，考生和家長越來越重視「落點分析」，希望透過精準的大數據分析，幫助孩子順利申請到有興趣、有前景且含金量高的系所。1111人力銀行推出的落點分析網站（https://hs.1111.com.tw/ ) 包括學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，提供非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近10年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，以提升申請成功率。

1111人力銀行學生顧問陳坤平表示，沒有人是一出生就知道自己未來想做什麼的，除了一些天賦異稟或是家裡很早就規劃訂定好人生目標的人，我們其他人找志向的路，一定都是邊做邊找，多去嘗試自己有興趣的領域，去上課、閱讀相關書籍或是直接去訪問大師和專業人士，在探索的路上逐漸的了解產業，而動手做的過程中，也能了解透析自己的優點和擅長什麼，學校的學生社團，通常也是個很不錯的切入點，順帶一提考證照或是語言證明也是很不錯的方法，相信終有一天能逐漸靠近那個想像中的自己。