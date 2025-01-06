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弘光幼保系學生展現創意 製作認知教玩具、雙語繪本

中央社／ 台中6日電

弘光科技大學幼兒保育系學期末辦理專題成果發表，有學生使用天然木頭材質，為19至24個月嬰幼兒製作可促進認知與動作發展的教玩具；有學生為製作雙語繪本特別學習電繪，增進實務能力。

弘光科大今天發布新聞稿指出，大四學生陳立哲、陳沂汝、林佳穎、林慈恩、賴以珊、王心妤發表了「嬰幼兒認知與動作領域發展創意木育教玩具創新之研究」專題。

組長陳立哲表示，市面上清楚對應嬰幼兒發展指標的教玩具較不常見，選擇天然溫潤木頭為材質，為19至24個月嬰幼兒設計出包含拿筆塗鴨身體動作及認知探索的教玩具。

他提到，認知探索指標包括能分辨冷熱、軟硬、乾溼等，會假裝餵洋娃娃吃東西，能依形狀或顏色分類，能分辨大小，能拼簡單拼圖，對塗顏色活動感興趣。

陳沂汝說，考量使用場所不一定有水龍頭，最後想到疫情期間常用來消毒的酒精，以酒精噴在棉片上讓嬰幼兒感受乾溼，酒精易揮發，棉片不會有潮溼發霉問題。

大四學生林語柔、林妤晉、廖娸妤、許馨予、柯辰瑜則發表了「『誰融化了我的冰山？』雙語環境教育繪本設計與教學實踐」專題。

林妤晉指出，英語是國際溝通重要語言，加上聯合國在推動SDGs、政府推動2030雙語教育政策，製作中英雙語環境教育繪本，可提升幼兒雙語能力、加強環境教育意識、促進SDGs教育普及。

組長林語柔表示，起初僅有1名組員具備平板電繪技能，為加快製作進度，並使繪本內容更完整且具吸引力，她與其他組員自學平板電繪技術；當雙語繪本成功印製出來，感到非常有成就感，也讓大家多了一項實用技能。

幼兒保育系主任蔡桂芳表示，透過協同教學、專題製作與見實習、模組課程與跨系學程、就業學程、證照輔導及海外實習等多元管道，提升學生專業實務能力與就業力。

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