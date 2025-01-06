成績通膨／私校師嘆卑微「千方百計不當掉學生」

「以前我們念書深怕被當掉，現在老師要千方百計找理由不要當掉學生。」私立大學教師感嘆，每到期末還要請學生補繳作業，不少人更曾因當掉過多人而被關切或約談，淪落到現在「只要學生出席便心存感激」。

中原大學生物科技系副教授招名威說，每到期末，他會傳Line給還沒交期末報告的學生，提醒學生如果沒有上傳，期末成績就會是零分。他額外給了補交時間，但等了一個晚上，學生只傳來「期中」報告，也只能當掉。

招名威感嘆，現在當老師實在很卑微，私校如果被二一的學生太多，學費會少收，也因此現在很多私校都把二一廢除，造成學生程度愈來愈糟。

中原大學教務長皮世明說，中原對老師評分不會有任何干涉，老師只要在課綱上明確訂定各項考核標準，校方都會尊重老師的評分準則。所以，當掉學生不需要解釋，只需要依據課綱所訂的評分標準即可。

一名在南部某私立科技大學任教的教師表示，近年高等教育面臨學生評量的挑戰，許多老師在教學過程中不敢嚴格要求學生，擔心遭學生在評量中報復而影響職涯發展。過去曾經因為班級當掉學生過多，而被關切或約談，導致現在許多教師「只要學生出席，便心存感激」。

這名私立科大教師表示，在這樣的教學環境下，教師難以對學生產生深遠影響。對於真正有心學習的學生，教師或許會更用心指導，但對於只求混得文憑的學生，通常選擇放寬標準，這種情況下，高等教育品質如何得到保障？

全國私校工會理事長吳忠春指出，以前學生人數超過卅萬人，私校還可以收到程度不錯的學生，但是，'現在一年考生不到二十萬人，私校已經收到最底層的學生，很多學生都缺乏學習動機，學生學習成績落差很大，老師打成績就要有智慧。

吳忠春表示，目前許多私校老師評量成績都使用多元考量，不單只是筆試，還會評量平日出席、學習態度、互動、筆記等成績，所以期中考跟期末考考試成績不佳的同學，其實如果用多元評量，仍然可讓大多數的同學及格，也許教出來的學生數理程度不像以前那麼好，但還是可以讓學生擁有健康的身心投入社會，整體還是可以發揮高等教育的功效。