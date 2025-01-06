新聞眼／給分甜、把關鬆 高教競爭力下降

分數通膨、低淘汰率已成台灣高教主流，部分公私立大學為留住學生，取消雙二一退學制度。幾乎多數學生成績都是Ａ，毫無鑑別力，文憑貶值，整體大學競爭力快速降低。

分數通膨已是全世界高教的現象。在美國，高教日趨顧客導向，也發生一段時日。常春藤名校耶魯大學的大學部學生Ａ級分二○一○年到二○一一年比率只有百分之六十七，二○二一年至二○二二年百分之八十二拿到Ａ級分。

哈佛大學部的學生十年間，拿Ａ級分的比率也成長近二成。

追蹤分數通膨的杜克大學退休教授羅斯塔澤（Stuart Rojstaczer）認為，耶魯、哈佛會這樣做是為了給學生競爭優勢。然而，哈佛大學教授則擔心「分數通膨」可能會損害學生心理健康，學生覺得有必要在課堂以外脫穎而出，因為他們在成績分數方面基本上沒有甚麼分別，且分數通膨有可能讓他們的學位貶值，或者被雇主懷疑能力。

回到台灣來看，台大大學部學生「Ａ及A+」占比總和五成九，台灣師大Ａ以上占比六成四。頂大學生在意分數，因為差一個等第差很多，對於申請獎學金或國外名校研究所至關重要，甚至有學生無法容忍自己沒拿到A+。

反觀私大教師，學校不准老師「當」太多學生，以免影響招生，且教學評量是學生為老師打成績，老師給分也會有所忌憚。成績考核已經失去把關的目的，大學畢業生素質自然日趨下降。

師道的本質轉變為顧客導向的知識消費關係。少子化導致高教辦學嚴峻，相對弱勢的學校也不得不「以客為尊」，努力的爭取更多學生。

然而，大學教授給學生如此「好看」的分數，是在幫學生還是害學生？如果大學是學生入社會前的專業教育，那就應該更符合社會期待的教育，有健全考核淘汰機制。

但是務實來看，除非一所大學的經費來源，完全與學生所繳的學費無關，否則很難完全擺脫「顧客導向」所衍生的問題。

分數給得甜不甜，已經成為大學生選課的重要依據之一。不諱言，台灣的大學生，普遍學業壓力小於世界頂尖大學。在美國，不論是名校的「嚴進嚴出」，還是普通院校的「寬進嚴出」，最終都把守著「嚴出」這一關。美國大學平均有百分之二十到二十五的退學率。反觀台灣的大學生淘汰率低，以台大為例，大約不到百分之五。

若這次台大等頂大要聯手將A+門檻從九十分變九十五分，並訂定A+人數比率為百分之十到十五，除了能讓學生選課時回歸內容與專業需求，同時增加學習強度，研究嚴謹度，長期下來對台灣大學的世界排名應會有正面影響。