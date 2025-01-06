頂大成績通膨嚴重 台大A以上學生近6成

台大大學部學生「Ａ及A+」占比高達五成九，台灣師大Ａ以上占比六成四，「高教成績通膨」嚴重，影響學術聲譽，求職與申請國外研究所也會被質疑。台大擬調整A+分數區間和人數比率，其他頂大也在考慮是否加入。

台大稱 拿高分不一定代表優秀

台大教務長王泓仁表示，台大實施成績等第制十三年來，A+及Ａ的總和比率從四成六增加至五成九，主要源自於A+的增幅。國外大學通常規定Ａ及A+的比率總和約三成。

台大分析成績通膨影響，包括失去鑑別度、不利追求卓越、影響修課規畫和降低信賴度等。王泓仁解釋，對雇主或國外學校而言，台大學生的高分數不一定就代表優秀表現。

台大教務處建議調整方案包括：調整對照百分制分數，例如，以往九十分以上就是A+，有可能調整成九十五分以上才是A+；訂定A+人數比率（例如百分之十至十五），小班有例外彈性。台大正在尋求共識，計畫於一一四學年實施。

王泓仁說，上述調整計畫目前尚未定案，仍在向各學院溝通說明並徵詢意見，希望未來學生在決定選修什麼課時，能回歸專業需求考量，減少分數考量。台大學生會日前已展開「A+分數區間調整政策看法調查」，目前在問卷回收尾聲。

清華大學也曾出現「成績通膨」，推動「Ｔ分數」與「等級制」並用。學生修「太甜」或「太涼」的課程即使拿到高分，Ｔ分數反而偏低，反之若修的課很難，即使分數低，但Ｔ分數反而會偏高。

清大憂 難以鑑別學生實力差異

清大教務長巫勇賢說，如果學生認為容易取得較高分數，可能降低學習的積極性，影響學習的深度和品質。過於寬鬆的評分標準可能導致課程挑戰性下降，學生更傾向於選擇容易得高分的課程，而不是以興趣為導向選擇修習科目，不利於跨領域學習推動。

巫勇賢指出，ＧＰＡ學科成績的平均績點過高，導致優秀學生與普通學生的成績差距縮小，難以鑑別學生的實力。尤其對於研究所招生、求職等場合，ＧＰＡ可能失去原有的參考價值。

陽明交大建議 各大學聯合行動

陽明交大教務長陳永昇說，各大學或至少頂大應該聯合推動，比較有機會成功，否則學生抱怨，其他學校成績打比較高，不利於本校學生出去跟他校學生評比，這樣的怨言會形成強大阻力。台灣科大教務長陳素芬也認為，成績通膨不是單一大學可以改善，成績是學生攻讀研究所重要的依據，公平對學生很重要。

成大表示，就一○八到一一二學年度學生修課成績等第分析，成大A+與Ａ的占比平均為百分之三十五，占比與國外大學評分相近，唯文學院及電資學院的「A+與Ａ」占比略高於其它學院，總體來看成大並無分數膨脹的問題。

據了解，台大、台師大、台科大與陽明交大等校教務長約定，將於本月針對成績通膨開會討論。