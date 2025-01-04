寒冬送暖：文大攜手安得烈慈善協會 深化大學社會責任

照片為記者拍攝

2025年一開始，溫暖的人性光輝再一次點亮寒冬。1月3日下午，中國文化大學新聞系與社團法人中華安得烈慈善協會於臺北市國軍英雄館攜手簽署合作備忘錄，正式啟動教育與公益的深度合作。本次合作如冬日中的一盞光芒，不僅點燃了新聞學子的夢想，更為社會注入正能量，深化大學社會責任（USR，University Social Responsibility）的實踐內涵。

簽約儀式由安得烈慈善協會執行長羅紹和與文化大學新聞系主任陶聖屏共同主持，現場還有新聞傳播學院院長郭文平及新聞系全體專任教師參與見證。整個過程溫馨感人，展現了教育與公益攜手合作的美好願景。

本次合作以扶助清寒學子與培養實務能力為核心，涵蓋學雜費補助、實習機會、學業成果要求及服務學習課程四大方向。協會針對低收入戶、中低收入戶及清寒家庭背景的學生，扣除政府每學年補助的三萬五千元後，承擔其餘學雜費，以減輕學生的經濟壓力，助力他們順利完成學業。同時，提供涵蓋新聞報導、廣告行銷、影片拍攝及倉儲管理等多元實習機會，幫助學生累積專業實務經驗。受助學生需保持學業成績在班級前50%內，並完成與協會業務相關的專題作品，以展示學習成效與創意實踐。此外，新聞系將結合協會四大業務，設計服務學習課程，讓學生在實踐中培養社會責任感，深化大學社會責任。

羅紹和執行長深情地說：「當你有希望時，就像暗室裡的一盞光芒，指引我們向前。」他強調，協會近年不僅以食物銀行溫暖弱勢兒童，更以助學金方式幫助清寒學子改變人生，實踐「送之以魚，又授之以漁」的公益精神。

陶聖屏主任表示這次合作彰顯了文化大學新聞系的教育承諾與對社會的責任感，也展現了公益與教育相互融合的力量。我們相信，這批懷抱理想與使命的文化新聞學子，未來將以新聞報導與多元傳播的專業內容傳遞社會真善美，以實踐帶給社會信望愛，肩負起改變社會的重任。他們不僅能成己達人，更能感恩助人回饋社會，為台灣點亮更多希望與溫暖。

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