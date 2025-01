副總統蕭美琴受邀到高醫大演講 堅韌靈活「戰貓」精神啟發學子

副總統蕭美琴昨天應邀為高雄醫學大學演講,她在書寫板上寫下「用智慧與良善,讓台灣更好」破題,從家庭背景、移民生活,再說到從政心路歷程,這段人生旅程汲取的養分,成為她日後能靈活應對文化差異和外交關係的關鍵。

高醫大昨舉辦「與副總統有約」,邀來副總統蕭美琴分享從事公共事務及外交工作的經驗,現場600多名師生參與。演講一開場,蕭美琴以家庭背景切入,她說自己在日本出生,父親是台南人、母親是美國人,在融合台、美、日多元文化的環境中成長。

她還幽默描述自己從小扮演台灣阿嬤與美國外婆的溝通橋梁,並從中學會如何靈活應對不同文化間的差異,這些經歷為她日後在國際與外交領域發展奠定基礎,塑造出堅韌靈活「戰貓」精神。

蕭美琴說,國中畢業後隨父母移居美國,取得歐柏林學院東亞研究學士學位與哥倫比亞大學政治學碩士學位,其中歐柏林學院自由學風、多元民族文化融合特色,讓她體驗到強烈文化衝擊,也體會到自由、民主、平權可貴,學校招生簡章上標語「Think one person can change the world?So do we.」對她後來投身公共事務及社會議題有很大啟發。

拿到碩士學位後,蕭美琴返台投入公共服務,無論擔任立委或擔任駐美代表,將貓的特質友善、拚搏、平衡、務實、創意,充分融合在工作中,發展出一套戰貓外交哲學,為台灣在國際發聲,演講最後,蕭美琴也期許同學持續保有實力,一起讓台灣走向世界,讓世界走進台灣。

高醫大董事長陳建志表示,蕭副總統從民意代表出發,憑藉堅定信念與深厚的政治智慧,逐步積累豐富經歷,她的分享不僅傳遞寶貴實踐經驗,更能啟發同學勇敢追求夢想,進而為社會與國家貢獻自己力量。