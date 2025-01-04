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副總統蕭美琴受邀到高醫大演講 堅韌靈活「戰貓」精神啟發學子

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
副總統蕭美琴昨天受邀到高雄醫學大學演講。記者郭韋綺／翻攝
副總統蕭美琴昨天受邀到高雄醫學大學演講。記者郭韋綺／翻攝

副總統蕭美琴昨天應邀為高雄醫學大學演講，她在書寫板上寫下「用智慧與良善，讓台灣更好」破題，從家庭背景、移民生活，再說到從政心路歷程，這段人生旅程汲取的養分，成為她日後能靈活應對文化差異和外交關係的關鍵。

高醫大昨舉辦「與副總統有約」，邀來副總統蕭美琴分享從事公共事務及外交工作的經驗，現場600多名師生參與。演講一開場，蕭美琴以家庭背景切入，她說自己在日本出生，父親是台南人、母親是美國人，在融合台、美、日多元文化的環境中成長。

她還幽默描述自己從小扮演台灣阿嬤與美國外婆的溝通橋梁，並從中學會如何靈活應對不同文化間的差異，這些經歷為她日後在國際與外交領域發展奠定基礎，塑造出堅韌靈活「戰貓」精神。

蕭美琴說，國中畢業後隨父母移居美國，取得歐柏林學院東亞研究學士學位與哥倫比亞大學政治學碩士學位，其中歐柏林學院自由學風、多元民族文化融合特色，讓她體驗到強烈文化衝擊，也體會到自由、民主、平權可貴，學校招生簡章上標語「Think one person can change the world？So do we.」對她後來投身公共事務及社會議題有很大啟發。

拿到碩士學位後，蕭美琴返台投入公共服務，無論擔任立委或擔任駐美代表，將貓的特質友善、拚搏、平衡、務實、創意，充分融合在工作中，發展出一套戰貓外交哲學，為台灣在國際發聲，演講最後，蕭美琴也期許同學持續保有實力，一起讓台灣走向世界，讓世界走進台灣。

高醫大董事長陳建志表示，蕭副總統從民意代表出發，憑藉堅定信念與深厚的政治智慧，逐步積累豐富經歷，她的分享不僅傳遞寶貴實踐經驗，更能啟發同學勇敢追求夢想，進而為社會與國家貢獻自己力量。

高醫大校長余明隆說，高醫大致力於培育具國際視野與社會責任感人才，此次邀請蕭副總統演講期望透過與傑出人物的經驗分享，激勵學生在未來成為推動社會進步的重要力量，讓世界更幸福。

高雄醫學大學校長余明隆（左）致贈感謝狀給副總統蕭美琴（右）。記者郭韋綺／翻攝
高雄醫學大學校長余明隆（左）致贈感謝狀給副總統蕭美琴（右）。記者郭韋綺／翻攝
副總統蕭美琴與高雄醫學大學生合影。記者郭韋綺／翻攝
副總統蕭美琴與高雄醫學大學生合影。記者郭韋綺／翻攝
高醫大董事長陳建志（左）致贈紀念品給副總統蕭美琴（右）。記者郭韋綺／翻攝
高醫大董事長陳建志（左）致贈紀念品給副總統蕭美琴（右）。記者郭韋綺／翻攝
副總統蕭美琴寫下「用智慧與良善，讓台灣更好」勉勵高醫學子。記者郭韋綺／翻攝
副總統蕭美琴寫下「用智慧與良善，讓台灣更好」勉勵高醫學子。記者郭韋綺／翻攝

美國 蕭美琴 高醫

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