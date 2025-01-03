獸醫臨床練習有新招 中興大學引進仿生動物教具

傳統獸醫學習需借助動物活體、大體練習。中興大學獸醫學院引進與真實牛隻等比的乳牛教具，以及真實犬隻等比的小動物仿生教具，學生可練習採血、插管、包紮等，提升臨床技能訓練。

中興大學獸醫學院今天舉行仿生教具啟用儀式，獸醫學院2020年於教育部高教深耕計畫支持下，從加拿大引進與真實牛隻等比的乳牛教具，並由獸醫學系老師謝嘉裕自行研發魚類抽血模型。2024年在農業部經費補助下，引進與真實犬隻等比的小動物仿生教具。

興大校長詹富智認為，仿生教具的投入不僅將中興大學獸醫學院打造成為全台示範性的獸醫教育場域，更將為學生、動物以及社會整體帶來多重效益。

興大獸醫學院院長陳德勛表示，傳統的獸醫學實習通常需要借助活體動物或動物大體進行操作練習，動物來源有限及動物福利的考量，仿生教具的引入為學生提供標準化且高效的學習模式，不僅大幅減少對實習動物的依賴，更讓學生能在無壓力的環境中反覆練習技術操作，從而熟練掌握小動物臨床診療的核心技能。

小動物臨床診療操作仿生教具，包括腿部採血、氣管插管、鼻胃插管、牙科手術、母犬節育手術、包紮及皮膚縫合等教具，讓學生在模擬環境中獲得專業技能訓練的同時，全面落實動物實驗3R原則中替代（replacement）的核心精神，實踐動物福利理念。