議員質疑高科大辦中國北韓交流團 校方：未出團
高雄科技大學爆出期末考卷簡體字、教師名片印「中國台灣省」。台灣基進高市議員張博洋今天表示，高科大去年舉辦中國及北韓交流，啟人疑竇。校方回應，當時因北韓情勢不明未出團。
高科大昨天同時爆出水產養殖系考卷通篇為簡體字，以及在校內兼課的化材系校友名片印有「通訊處：中國台灣省高雄市……」等爭議，校方緊急開會確認下學期不續聘這2名教師。
張博洋今天在臉書（Facebook）上表示，高科大去年有「北朝鮮學術交流暨中國大陸（大連）姊妹校交流」出訪活動，張博洋說，「又是中國又是北韓，所以我昨天才會說教育部絕對要借題發揮全面徹查。」
高科大今天透過文字訊息回應，有關海洋商務學院「東南亞產學研究發展中心」原規劃2024年6月期間出訪北韓及中國進行學術交流，經調查，當時因考量北韓情勢不明，於2024年5月22日公告取消出團。
高科大表示，依原規劃該團經費是報名團員全額自費，並未使用政府經費。「高科大在海事教育上積極參與亞洲各海事大校間的交流互動，中國學術單位的確是其中一個群體」；考量在當前兩岸情勢，高科大會更加謹慎審視各類涉中交流的實質內容、對象，以及妥適性。
根據張博洋臉書訊息，交流團活動地點在北韓、中國（大連海事大學、大連海洋大學），原在去年6月22日至29日舉辦，高科大全體師生、行政職員皆可參加，正取15人、備取5人，團費5萬9000元，不含機票，多退少補。
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