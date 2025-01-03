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雲嘉南分署攜手中正大學 培育青年創新創業量能

中央社／ 嘉義縣3日電
國立中正大學校門。圖／中正大學提供
國立中正大學校門。圖／中正大學提供

勞動部勞發署雲嘉南分署為提供嘉義及雲林等地青年，更多元創業及職涯發展機會，今天與中正大學創新創業基地簽MOU，啟動在地官學跨界合作，協助更多青年實現創業夢想。

合作意向書（MOU）簽署儀式在中正大學創新創業基地舉行，由雲嘉南分署長劉邦棟與國立中正大學副校長兼創新創業基地主任洪新原代表簽署。

劉邦棟告訴中央社記者，雲嘉南分署在台南市設有青年職涯發展中心（Youth Salon）及南方創客基地等據點，協助轄區青年掌握職涯發展及培育創新創造量能。

因此，為擴大分署服務量能至嘉義及雲林，所以攜手中正大學創新創業基地，透過其完善的實作場域、培育空間及厚實的創新服務量能，建立長期合作關係協助在地青年提升創業能力與職涯競爭力。

洪新原指出，中正創新創業基地將提供設施完善的空間與硬體設備，鼓勵擁有就業或創業需求的在校生與畢業生積極參與，激發創造力與創業潛能。

劉邦棟表示，考量青年在創業過程中，往往面臨資金、技術與通路等多重挑戰，勞動部「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高新台幣200萬元，不僅免保證人、免擔保品，前2年還免利息，大幅度降低貸款者週轉資金的壓力。

此外，還依轄區創業熱門行業建置輔導顧問，提供青年多元化的創業諮詢、創業適性評測、創業家座談會等協助措施，詳情可上微型創業鳳凰官網（https://beboss.wda.gov.tw）查詢，或撥打0800 092957免付費專線洽詢。

中正大學 職涯發展 青年

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