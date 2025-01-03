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漫畫女大生畫出構思6年故事 獲日本角川集團漫畫品牌銅賞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學媒體數位內容學士學位學程學生蔡芳玟，參加日本角川集團旗下漫畫品牌舉辦的競賽獲銅賞。記者簡慧珍／攝
大葉大學媒體數位內容學士學位學程學生蔡芳玟，參加日本角川集團旗下漫畫品牌舉辦的競賽獲銅賞。記者簡慧珍／攝

大葉大學學生蔡芳玟從小喜歡看漫畫，在高中求學期間參加大葉繪畫設計比賽被發掘有天賦，升學大葉後獲專業指導，技巧更上一層樓，以構思6年的作品「追憶心約」獲日本角川集團旗下漫畫品牌競賽銅賞，已決定從角川平台出道。

蔡芳玟就讀大葉媒體數位內容學士學位學程，去年大三準備畢業專題時，把構思６年的故事畫出來。今她表示，喜歡網漫「惡女是提線木偶」，受到這部漫畫畫面表現細膩、劇情感染力強的影響，「追憶心約」也走向人物與畫面細緻的風格，故事性強，引領讀者一路看下去。

她說，「追憶心約」女主角花玄的記憶有時效性，記憶力薄弱，在夢裡進入另一個世界，發現那個世界跟自己記憶有關，因此展開冒險，在一連串奇遇裡試圖尋找恢復記憶的方法，並揭開自己的過去和身世；創造過程中，老師陳志隆和黃懷德指出缺點，加強畫面和呈現人物特質，讓作品更完整是得獎關鍵。

陳志隆表示，日本角川集團旗下的漫畫品牌舉辦「The 2nd TATESC COMICS Global Awards」，透過競賽發掘直條式漫畫的新秀，參賽者不分國家地區和年齡，得獎者得到網路連載的機會，蔡芳玟進入大葉學習，繪畫能力更出色，這次得獎除了獎金台幣2萬5千元，還獲角川集團行銷，朝向成為漫畫家的目標前進。

品牌 日本

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