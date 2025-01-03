火球祭、角頭⋯文策院帶動民間投資逾80億 成長超過3倍

文化內容策進院（文策院）2024年持續運用「加強投資文化創意產業實施方案」投資帶動民間投資台灣文化內容產業，核准投資金額33.23億元，更帶動民間資金80.95億元，較2023年成長超過3倍，包括一票難求的音樂祭「2024火球祭」和票房破億的《角頭-大橋頭》，都是此方案的受惠內容。

文策院表示，該方案涵蓋領域包括影視、流行音樂、表演藝術、視覺藝術、時尚設計、遊戲、出版、動漫、文化科技等，以「股權投資」、「專案投資」及「有限合夥（基金投資）」三管齊下，2024年總計通過共 99 件投資案。相較2023年，投資案件數成長逾 1.5 倍、核准投資金額近3倍，帶動民間資金投入更成長超過3倍。通過核准投資的產業類型涵蓋廣泛，包括國內知名音樂劇《囍宴》、音樂祭「2024火球祭」，及音樂節目「原子少年2」。

該方案在影視方面的投資，除了賣座電影《角頭-大橋頭》及紅遍全球圈粉無數的劇集《正港分局》外，也投資綜藝節目，包含實境節目《暴走兄弟朝聖趣》、第二季《歡迎光臨等你來家1》，以及獲得「第 29 屆亞洲電視大獎 ─ 最佳真人實境節目獎」及入圍 2024 年「新加坡亞洲影藝創意大獎 ─ 最佳非劇本類娛樂節目獎」的《上船了各位！》等。

文策院指出，視覺藝術方面，包括「冶台戲—當代藝術在紐約」、「共時的星叢：東亞跨界域藝術之眼」展覽，協助台灣藝術在國際曝光；時尚設計方面，有推廣 ESG 及永續時尚理念的設計公司「七棵橡樹國際股份有限公司」（Story Wear）；遊戲方面，則有台灣原創遊戲《境界奧德賽》、《三國群英傳-格鬥版》；出版方面，投資了提供兒少內容與智慧學習體驗的「親子學股份有限公司」；動漫方面包含知名作品《成為奪心魔之必要》、《好想去台玩！台灣旅行同好會》；文化科技則有沉浸式展演「Net Positive」等。

此外，為強化台灣文化內容國際能見度，文策院持續透過「國際合作投資專案計畫」進行投資，2024 年總計投資34件、核准投資金額新台幣7.13億元，投資的專案橫跨與日、韓、馬、美、法、新、非、印等多國的合作。

文策院董事長蔡嘉駿強調，投資持續增長之外，文策院正加大、加深合作及投資對象，對外已與新加坡、韓國、日本等大型企業及國際級影視業者洽談合作，對內也與台北、台中、嘉義市等縣市建立合作關係，希望串連國內外資源協助地方團隊，也讓台灣內容更有機會在國際曝光。他表示，文策院已爭取到第二筆百億國發基金，希望挹注更多資源讓文化內容產業更加活絡。