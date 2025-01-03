高流、文藻大學合開實務課 百個名額搶光

「學生用AI來寫作業，作業也是交給AI評分，想想看，我們課程人數有1,000多人，如果要改作業，會需要多少人力？」在AI人工智慧蓬勃發展的今天，台灣的教學現場也因技術的進步，正在經歷前所未有的變革。

2025-01-03 05:00